Как подать заявление на получение охотничьего билета в электронной форме

В середине лета Василию Степановичу Кнопкину позвонил друг из Москвы – Аркадий Павлович Стоянов. Когда-то они вместе учились в институте на инженеров. Кнопкин остался жить в Барнауле, а Стоянов переехал в Москву.

Друзья часто созванивались, поздравляли друг друга со всеми праздниками и периодически виделись. У Василия Степановича бывали командировки в Москву, а Аркадий Павлович любил отдыхать на Алтае. Они заезжали друг другу в гости и общались всегда с удовольствием.

Аркадий Павлович рассказал, что увлекся охотой и собрался осенью на Алтай, чтобы не только отдохнуть и порыбачить, но и пострелять дичь. Он пригласил Василия Степановича поехать вместе. Чтобы на охоте не возникло проблем с проверяющими органами, нужно было получить охотничий билет.

— Это легко, – сказал Аркадий Павлович. – За пять дней сейчас оформляют. А заявку можно подать в интернете.

— На Портале госуслуг, наверное? – спросил Василий Степанович.

— В разных регионах по-разному, но у вас на Алтае на Портале, я специально для тебя заранее узнал, – ответил Стоянов.

Василий Степанович Кнопкин уже освоился на Портале госуслуг и смог подать заявку на получение охотничьего билета самостоятельно.

Василий Степанович узнал, что для получения охотничьего билета нужно подтвердить, что ты изучил так называемый охотничий минимум. Он утвержден приказом Минприроды РФ № 568 от 30 июня 2011 года "Об утверждении требований охотничьего минимума".

Экзамен сейчас не сдают (раньше сдавали), но охотник все-таки обязан знать основные правила охоты, технику безопасности при обращении с оружием, особенности поведения диких животных. Василий Степанович был человеком ответственным, поэтому охотминимум в приказе прочитал, а еще, по рекомендации Стоянова, нашел книжки, где тема описывалась более понятно и подробно.

Теперь он с чистой совестью мог поставить галочку в заявлении на выдачу охотничьего билета напротив пункта "Ознакомлен с требованиями охотничьего минимума".



К электронному заявлению на получение охотничьего билета требуется прикрепить скан или фото паспорта и две личные фотографии размером 25 на 35 мм, строго в анфас и без головного убора.

Сфотографироваться Василий Степанович сходил в фотостудию. Попросил фотографа сделать снимки специально для охотничьего билета и отдать их в электронном виде – сохранить на флешку. Страницы паспорта он сфотографировал сам на смартфон.



Заявление на оформление охотничьего билета Василий Степанович заполнил быстро – на это ушло всего минут 15.



Через пять дней Василий Степанович получил уведомление в "Личном кабинете" на Портале госуслуг о том, что охотничий билет готов и его можно забрать в Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края. Он приехал туда в назначенное время и получил документ.

Вскоре Аркадий Павлович приехал в отпуск на Алтай, и они с Василием Степановичем отлично отдохнули, порыбачили и поохотились.

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