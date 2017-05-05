Как подготовиться к свадьбе без лишних хлопот: актуальные тренды и советы для молодоженов

43
Сегодня, 16:04.
Жизнь

При подготовке к свадьбе у будущих молодоженов возникает множество вопросов. Стоит ли обращаться к свадебному организатору, как выбрать площадку для торжества, какие свадебные стили сейчас в моде и так далее. Чтобы помочь им сориентироваться на рынке свадебных услуг, altapress.ru подготовил мультимедийный проект "Горько!"

Как подготовиться к свадьбе без лишних хлопот.
Как подготовиться к свадьбе без лишних хлопот. Фото: СС0.

В нем вы найдете ответы на самые волнующие вопросы, познакомитесь со всеми яркими тенденциями сезона и получите советы по выбору ключевых свадебных специалистов.

Например, вы узнаете:

  • как выбрать свадебного организатора и что принести на первую встречу
  • какими качествами должна обладать идеальная пара обручальных колец
  • какие стили в образе жениха сейчас в моде
  • как подготовится к свадебному путешествию
  • на что ориентироваться при выборе фотографа и видеооператора
  • как декорировать свадебное торжество
  • какие свадебные торты сейчас особенно актуальны.

И это далеко не все. Наш свадебный гид поможет вам сэкономить время и силы и сделать подготовку к важному торжеству более приятной.  

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров