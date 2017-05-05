Как подготовиться к свадьбе без лишних хлопот: актуальные тренды и советы для молодоженов

При подготовке к свадьбе у будущих молодоженов возникает множество вопросов. Стоит ли обращаться к свадебному организатору, как выбрать площадку для торжества, какие свадебные стили сейчас в моде и так далее. Чтобы помочь им сориентироваться на рынке свадебных услуг, altapress.ru подготовил мультимедийный проект "Горько!"
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Например, вы узнаете:
- как выбрать свадебного организатора и что принести на первую встречу
- какими качествами должна обладать идеальная пара обручальных колец
- какие стили в образе жениха сейчас в моде
- как подготовится к свадебному путешествию
- на что ориентироваться при выборе фотографа и видеооператора
- как декорировать свадебное торжество
- какие свадебные торты сейчас особенно актуальны.
И это далеко не все. Наш свадебный гид поможет вам сэкономить время и силы и сделать подготовку к важному торжеству более приятной.
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