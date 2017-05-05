Как подготовиться к свадьбе без лишних хлопот: актуальные тренды и советы для молодоженов

В нем вы найдете ответы на самые волнующие вопросы, познакомитесь со всеми яркими тенденциями сезона и получите советы по выбору ключевых свадебных специалистов.

Например, вы узнаете:

как выбрать свадебного организатора и что принести на первую встречу

какими качествами должна обладать идеальная пара обручальных колец

какие стили в образе жениха сейчас в моде

как подготовится к свадебному путешествию

на что ориентироваться при выборе фотографа и видеооператора

как декорировать свадебное торжество

какие свадебные торты сейчас особенно актуальны.

И это далеко не все. Наш свадебный гид поможет вам сэкономить время и силы и сделать подготовку к важному торжеству более приятной.