Как подключить друзей к бесплатному интернету?

Интернет- и ТВ-провайдер "Сибирские сети" бесплатно подключит твоих друзей, а ты получишь месяц бесплатного интернета.

Для участия в акции необходимо:

оставить заявку на подключение друга либо сообщить другу последние 6 цифр номера своего лицевого счета, а он, в свою очередь, самостоятельно оформит заявку на подключение.

Заявку можно оставить:

на сайте sibset.ru, нажав кнопку "Стать абонентом", указав сотовый телефон друга и промо-код (последние 6 цифр номера своего лицевого счета),

в контактном-центре,

в любом из офисов продаж своего города.

Чем больше друзей приведешь, тем больше месяцев бесплатного интернета ты получишь! Как только друг подключится к интернету от компании "Сибирские сети", тебе позвонит оператор. Активировать месяц бесплатного интернета ты можешь с 1 числа любого месяца!

Организатор Акции: ООО "Сибирские сети". ОГРН 1045401493950. 630132, г. Новосибирск, ул. Салтыкова-Щедрина, 118. Акция "С друзьями выгоднее" действительна до 31 декабря 2017 г. Подключение возможно при наличии технической возможности. Информацию об Организаторе и правилах проведения Акции уточняйте на сайте sibset.ru.