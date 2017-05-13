Как подключиться к газопроводу в Белокурихе?

В соответствии с государственной программой Алтайского края "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами" на 2014-2020 годы" строительство объектов газоснабжения на территории Белокурихи в 2017-2020 годах не предусмотрено.

С учетом того, что вы не указали точный адрес объекта газификации, предоставить информацию о возможности подключения к газораспределительным сетям не представляется возможным. С целью получения подробной информации вам необходимо обращаться непосредственно в администрацию города по адресу: г. Белокуриха, ул. Бр. Ждановых, 9. Для получения информации о технической возможности подключения к существующим газораспределительным сетям обратитесь в АО "Газпром газораспределение Барнаул" по адресу: г. Белокуриха, ул. Бийская, 26.