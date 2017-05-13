Как подключиться к газопроводу в Белокурихе?

Юрий из Белокурихи спрашивает: "Около 10 улиц и 12-ти переулков в центральной части моего города не включают в программу газификации. Говорят, что у нас есть возможность подключиться. На самом деле она отсутствует. Что нам делать в этой ситуации?"
В Министерстве строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края ответили:
В соответствии с государственной программой Алтайского края "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами" на 2014-2020 годы" строительство объектов газоснабжения на территории Белокурихи в 2017-2020 годах не предусмотрено.
С учетом того, что вы не указали точный адрес объекта газификации, предоставить информацию о возможности подключения к газораспределительным сетям не представляется возможным. С целью получения подробной информации вам необходимо обращаться непосредственно в администрацию города по адресу: г. Белокуриха, ул. Бр. Ждановых, 9. Для получения информации о технической возможности подключения к существующим газораспределительным сетям обратитесь в АО "Газпром газораспределение Барнаул" по адресу: г. Белокуриха, ул. Бийская, 26.
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