Как получать бонусы, ничего не делая. Владельцам карт АТБ — особые условия

Конечно же, у АТБ есть приятные бонусы. Причем не только для наших зарплатных клиентов, но и для всех, кто активно пользуется картами:

на остаток денежных средств на карте начисляются проценты;

если вы совершаете покупки в магазинах, или оплачиваете счета, расплачиваясь нашей картой, вам возвращается определенный процент средств;

контролировать свои денежные средства можно в любое время суток через мобильное приложение и интернет-банкинг;

снимать средства в любом банкомате России можно совершенно бесплатно. Это удобно, так как вам не придется искать банкомат АТБ в своем городе.

Но и это еще не все. Каждые три месяца среди держателей карт "Особый статус" мы разыгрываем призы и начисляем победителям, как мы это назвали, тринадцатую зарплату – денежный приз прямо на карту. Кто может принять участие в розыгрыше? Все держатели карт АТБ "Особый статус". Эти карты предназначены для перечисления пенсий, социальных выплат или заработных плат. Ко всему прочему карта дает возможность получать доход, сопоставимый с доходом по вкладу. Ну и, конечно же, картой уже давно удобнее и выгоднее оплачивать коммунальные услуги, расплачиваться за товары в магазинах и аптеках, а также получать cash-back и прочие приятные бонусы.