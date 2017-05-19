Как получать бонусы, ничего не делая. Владельцам карт АТБ — особые условия

Практически все российские предприятия перевели своих сотрудников на электронное получение зарплаты. Для этого оформляется зарплатная карта того или иного банка. Но на самом деле вас никто не может заставить пользоваться картой конкретного банка, в этом выборе вы совершенно свободны.
Причем разные банки предоставляют разные бонусы и льготы держателям зарплатных карт. Какие преимущества предлагает своим клиентам Азиатско-Тихоокеанский банк, мы спросили у советника председателя правления, директор банка по розничному бизнесу Александра Парамонова.
Александр Парамонов,
советник председателя правления, директор банка по розничному бизнесу:
Конечно же, у АТБ есть приятные бонусы. Причем не только для наших зарплатных клиентов, но и для всех, кто активно пользуется картами:
- на остаток денежных средств на карте начисляются проценты;
- если вы совершаете покупки в магазинах, или оплачиваете счета, расплачиваясь нашей картой, вам возвращается определенный процент средств;
- контролировать свои денежные средства можно в любое время суток через мобильное приложение и интернет-банкинг;
- снимать средства в любом банкомате России можно совершенно бесплатно. Это удобно, так как вам не придется искать банкомат АТБ в своем городе.
Но и это еще не все. Каждые три месяца среди держателей карт "Особый статус" мы разыгрываем призы и начисляем победителям, как мы это назвали, тринадцатую зарплату – денежный приз прямо на карту. Кто может принять участие в розыгрыше? Все держатели карт АТБ "Особый статус". Эти карты предназначены для перечисления пенсий, социальных выплат или заработных плат. Ко всему прочему карта дает возможность получать доход, сопоставимый с доходом по вкладу. Ну и, конечно же, картой уже давно удобнее и выгоднее оплачивать коммунальные услуги, расплачиваться за товары в магазинах и аптеках, а также получать cash-back и прочие приятные бонусы.
Отдельно Александр рассказал об онлайн обслуживании карт:
Конечно же, наш банк серьезно относится к развитию дистанционного обслуживания. У нас начал работать Интернет-банк для физических лиц. Он доступен активным пользователям старого ДБО, а в мае мы планируем открыть его для всех клиентов. Банк позволит клиентам оплачивать услуги и мобильную связь (без комиссии), проверять начисления, оплачивать коммунальные услуги. С помощью Personal Financial Management (PFM) отслеживать движения по банковским продуктам, просматривать категории расходов и анализировать свои траты. Сервис доступен семь дней в неделю 24 часа в сутки. Ведется работа и над новым Мобильным банком. Он будет доступен для трех платформ – iOS, Android и Windows Phone. Версия для iPhone выйдет уже в мае. Клиентов с мобильными устройствами на Android и Windows Phone мы порадуем чуть позже.
Действует Интернет-банкинг АТБ и для юридических лиц. В 2016 году он был признан одним из лучших в рэнкинге банковских систем дистанционного обслуживания для малого бизнеса и вошел в ТОП-8 Business Internet Banking Rank 2016.
Организатор розыгрыша: Азиатско-Тихоокеанский Банк (ПАО). Розыгрыш проводится среди держателей карт "Особый статус" каждые 3 месяца до 31.12.2017 г. Подробную информацию об Организаторе, правилах проведения розыгрыша, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.atb.su