Как получить компенсацию за купленный протез?

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Сегодня, 16:42.
Жизнь

Владимир из Сросток спрашивает: "Я самостоятельно приобрел протез, который полагался мне по закону бесплатно. Знаю, что мне за это полагается компенсация. Как ее получить?"

Bebionic3. Кисть-протез.
Bebionic3. Кисть-протез. Фото: www.wired.co.

В Алтайском региональном отделении Фонда социального страхования РФ ответили:

Для получения компенсации нужно подать в территориальный орган Фонда следующие документы:

1) заявление о предоставлении государственной услуги;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (в случае, если в интересах заявителя обращается его представитель, то представляется также документ, удостоверяющий личность представителя заявителя, и документ, подтверждающий полномочия представителя);

3) свидетельство о рождении (для детей до 14 лет);

4) индивидуальная программа реабилитации инвалида;

5) документы, подтверждающие понесенные заявителем расходы.

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