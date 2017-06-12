Как получить компенсацию за купленный протез?

Владимир из Сросток спрашивает: "Я самостоятельно приобрел протез, который полагался мне по закону бесплатно. Знаю, что мне за это полагается компенсация. Как ее получить?"
В Алтайском региональном отделении Фонда социального страхования РФ ответили:
Для получения компенсации нужно подать в территориальный орган Фонда следующие документы:
1) заявление о предоставлении государственной услуги;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (в случае, если в интересах заявителя обращается его представитель, то представляется также документ, удостоверяющий личность представителя заявителя, и документ, подтверждающий полномочия представителя);
3) свидетельство о рождении (для детей до 14 лет);
4) индивидуальная программа реабилитации инвалида;
5) документы, подтверждающие понесенные заявителем расходы.
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