Как получить компенсацию за купленный протез?

Для получения компенсации нужно подать в территориальный орган Фонда следующие документы:

1) заявление о предоставлении государственной услуги;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (в случае, если в интересах заявителя обращается его представитель, то представляется также документ, удостоверяющий личность представителя заявителя, и документ, подтверждающий полномочия представителя);

3) свидетельство о рождении (для детей до 14 лет);

4) индивидуальная программа реабилитации инвалида;

5) документы, подтверждающие понесенные заявителем расходы.