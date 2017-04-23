Как получить помощь по социальному контракту?

Андрей из Бельмесево спрашивает: "Слышал, что можно получить материальную помощь по социальному контракту. На каких условиях предоставляется поддержка?"
В Министерстве труда и соцзащиты Алтайского края сообщили:
В Алтайском крае с 2013 года введена форма оказания государственной социальной помощи – социальный контракт. Это соглашение, которое заключается с малоимущими семьями или одиноко проживающими малоимущими гражданами (при условии, что они являются малоимущими по не зависящим от них причинам).
Помимо социального контракта, с семьей заключается программа социальной адаптации, план активных действий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации. Срок реализации программы адаптации составляет от трех месяцев до года. Выполнение обязательств контролируется органами социальной защиты населения. Размер материальной помощи в рамках социального контракта – до 20 тыс. рублей. Эти средства могут быть направлены на развитие личного подсобного хозяйства – покупку домашнего скота и птицы; ремонт хозяйственных построек, сельхозтехники; организацию индивидуальной трудовой деятельности; обучение и переобучение.
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