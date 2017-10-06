Как получить свидетельство о рождении с помощью Портала госуслуг

Altapress.ru совместно с Алтайкомсвязью и КГБУ "Оператор электронного правительства Алтайского края" подготовил мультимедийный проект "Госуслуги для всей семьи". В нем рассказывается, как Портал госуслуг может помочь в разных жизненных ситуациях. Главные герои проекта, семья Кнопкиных и их друзья, осваивают полезные функции Портала госуслуг и показывают, что это совсем несложно. Эта история о том, как с помощью Портала получить первый документ в жизни ребенка — свидетельство о рождении.
Лиза родилась ранним утром в субботу. Как и положено, ее показали маме, помыли, измерили, взвесили, завернули в пеленку и положили в специальную кроватку для новорожденных.
Через три дня Марию и Лизу выписали из роддома. На крыльце их встречала вся семья – с цветами и шариками. Валентина Александровна первой захотела взять малышку на руки. Василий Степанович смотрел на Лизу растерянно и озадаченно – как будто не мог поверить, что у него появилась внучка. Федор старался помочь жене, а Ваня мельком взглянул на сестру и продолжил играть с рыжей кошкой, которая жила при роддоме.
У Кнопкиных дома был накрыт праздничный стол. Его приготовили, чтобы отметить радостное событие.
Через неделю, когда первые хлопоты завершились, эмоции немного улеглись, а жизнь вошла в новое русло, Мария и Федор начали оформлять на малышку необходимые документы.
Мария уже знала, что на Портале госуслуг есть вся информация о том, какие именно документы нужно оформить и как это сделать. Заявления на получение некоторых из этих документов можно подать онлайн.
Мария Кнопкина вошла в раздел "Жизненные ситуации" на Портале госуслуг, выбрала тему "Рождение ребенка" и пункт "Свидетельство о рождении". Там нажала кнопку "Получить услугу" и заполнила форму.
Через некоторое время ей в "Личный кабинет" на Портале пришло уведомление, в нем говорилось, когда можно прийти в ЗАГС с оригиналами документов – паспортами родителей, свидетельством о браке.
В назначенное время Федор пришел в ЗАГС и в течение часа получил готовое свидетельство о рождении Лизы.
Больше историй смотрите в мультимедийном проекте "Госуслуги для всей семьи".
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