Выиграй билеты на закрытую вечеринку

Для этого до 20 июня включительно опубликуйте в социальных сетях свою фотографию из путешествия с хештегом #путешествиесяпокупаю. Не забудьте, что ваш профиль должен быть открыт!

20 июня мы случайным образом определим победителя. Вечером 21 июня он вместе со спутником сможет посетить крутую travel-вечеринку "Я Путешествую", которая состоится в ресторане "Пристань". Ждем ваши фото и делаем удачи!

Организатор розыгрыша: ООО ИД "Алтапресс". Срок проведения: с 14.06.2017 по 20.06.2017. Подробную информацию о правилах проведения розыгрыша, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите здесь.