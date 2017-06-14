Выиграй билеты на закрытую вечеринку

Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул" организует встречу клуба путешественников в формате закрытой вечеринки. Вы можете попасть на это событие!
Для этого до 20 июня включительно опубликуйте в социальных сетях свою фотографию из путешествия с хештегом #путешествиесяпокупаю. Не забудьте, что ваш профиль должен быть открыт!
20 июня мы случайным образом определим победителя. Вечером 21 июня он вместе со спутником сможет посетить крутую travel-вечеринку "Я Путешествую", которая состоится в ресторане "Пристань". Ждем ваши фото и делаем удачи!
Организатор розыгрыша: ООО ИД "Алтапресс". Срок проведения: с 14.06.2017 по 20.06.2017. Подробную информацию о правилах проведения розыгрыша, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите здесь.
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