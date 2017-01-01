Как правильно экономить на обуви?

Компания "Монро" решила бросить вызов ценам! Только с 10 по 19 февраля во всей сети магазинов "Монро" вы получаете зимнюю обувь со скидкой 50%! Торопитесь – акция длится всего 10 дней! Загляните в каталог на сайте www.monro.biz!
Народная мудрость гласит: "Готовь сани летом…" То же самое можно сказать и про обувь. Заканчивается зима и начинается сезон распродаж. Знающие люди понимают, что в это время можно купить отличную зимнюю обувь на следующий сезон по демократичной цене.
Помимо цены "Монро" может предложить своим покупателям целый ряд причин заглянуть в свои обувные супермаркеты:
- большой ассортимент обуви: мужская, женская и детская. Как практичные классические модели, так и яркие для молодых людей;
- 4-ступенчатый контроль качества продукции. На нашу обувь можно положиться;
- имеются специальные модели с увеличенной полнотой для ног, склонных к отечности. В них нога будет себя чувствовать комфортно;
- для женщин будет актуально то, что сапожки можно подобрать как под полную ножку, так и худенькую.
Помимо зимней обуви "Монро" делает скидку 20% на остальные модели!
По акции вы можете купить обувь сразу для всей семьи:
- Женские сапожки на любой вкус;
- Качественная мужская обувь;
- Детские ботинки для мальчиков и девочек;
- Сумки, ремни и прочие аксессуары.
Количество товаров, участвующих в акции, ограничено! Зайди на сайт – присмотри себе новую пару на www.monro.biz! Акция действительна с 10 по 19 февраля 2017 г.
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