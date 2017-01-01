Как правильно экономить на обуви?

Народная мудрость гласит: "Готовь сани летом…" То же самое можно сказать и про обувь. Заканчивается зима и начинается сезон распродаж. Знающие люди понимают, что в это время можно купить отличную зимнюю обувь на следующий сезон по демократичной цене.

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