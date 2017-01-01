Как правильно экономить на обуви?

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Сегодня, 09:02.
Потребитель

Компания "Монро" решила бросить вызов ценам! Только с 10 по 19 февраля во всей сети магазинов "Монро" вы получаете зимнюю обувь со скидкой 50%! Торопитесь – акция длится всего 10 дней! Загляните в каталог на сайте www.monro.biz!

Вызов ценам!
Вызов ценам! Иллюстрация: архив сети магазинов "Монро".

Народная мудрость гласит: "Готовь сани летом…" То же самое можно сказать и про обувь. Заканчивается зима и начинается сезон распродаж. Знающие люди понимают, что в это время можно купить отличную зимнюю обувь на следующий сезон по демократичной цене.

Помимо цены "Монро" может предложить своим покупателям целый ряд причин заглянуть в свои обувные супермаркеты:

  • большой ассортимент обуви: мужская, женская и детская. Как практичные классические модели, так и яркие для молодых людей;
  • 4-ступенчатый контроль качества продукции. На нашу обувь можно положиться;
  • имеются специальные модели с увеличенной полнотой для ног, склонных к отечности. В них нога будет себя чувствовать комфортно;
  • для женщин будет актуально то, что сапожки можно подобрать как под полную ножку, так и худенькую.

Помимо зимней обуви "Монро" делает скидку 20% на остальные модели!

По акции вы можете купить обувь сразу для всей семьи:

  • Женские сапожки на любой вкус;
  • Качественная мужская обувь;
  • Детские ботинки для мальчиков и девочек;
  • Сумки, ремни и прочие аксессуары.

Количество товаров, участвующих в акции, ограничено! Зайди на сайт – присмотри себе новую пару на www.monro.biz! Акция действительна с 10 по 19 февраля 2017 г.

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