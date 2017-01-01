Как правильно использовать удобрения на садовом участке

Приобретения к сезону у каждого садовода свои. Однако заодно можно прикупить и удобрения, наметить культуры, с которыми попробовать их применение, если раньше не случалось. Надо на своем опыте понять, использовать их в дальнейшем или закрыть для себя эту тему.
Органические удобрения, по твердому убеждению специалистов, не могут на сто процентов обеспечить растения питательными элементами, поэтому рекомендуется вносить и минеральные. К основным питательным элементам относятся азот, фосфор, калий, кальций —макроэлементы. Их растения потребляют в большом количестве. В малом количестве растениям показаны бор , марганец, магний, молибден, медь и другие. Это микроэлементы.
Чтобы не вредить растениям и почве, необходимо иметь хотя бы минимальные представления о потреблении растениями питательных элементов и минеральных удобрений, выпускаемых промышленностью. А чтобы получить индивидуальную рекомендацию об использовании этих средств на конкретном участке, нужно сделать анализ почвы. Для этого осенью надо в пяти — шести местах участка с глубины 15 – 20 см взять грунт, тщательно смешать и примерно 100 граммов отдать на анализ в агрохимическую лабораторию.
Но если первую рекомендацию еще можно выполнить, найти сведения сегодня несложно, было бы желание. Тем более в продажу минеральные удобрения поступают в упаковке, на которой указан необходимый минимум информации: содержание активных веществ и дозировка, а зачастую и способы применения. А вот второй совет реализовать трудно, агрохимлаборатории — не "Ремонт обуви", в каждом квартале не стоят. Поэтому оптимальный выход из положения — придерживаться общих рекомендаций. Они таковы:
- не превышать рекомендуемые дозы;
- вносить удобрения только в те фазы роста и развития растений, когда это необходимо;
- не заделывать удобрения глубоко в почву, так как часть их может попасть в грунтовые воды;
- не допускать попадания удобрений на листья;
- проводить подкормки жидким составом обязательно после полива, иначе можно обжечь корни;
- прекратить любые подкормки за четыре – десять недель до уборки урожая во избежание накопления нитратов.
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