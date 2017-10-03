"Они поднимали руки, а их били палками". Очевидец из Барнаула — о том, как прошел референдум в Барселоне

События в Каталонии. Фото: instagram.com. События в Каталонии. Фото: instagram.com. События в Каталонии. Фото: instagram.com. События в Каталонии. Фото: instagram.com. События в Каталонии. Фото: instagram.com. События в Каталонии. Фото: instagram.com. События в Каталонии. Фото: instagram.com. События в Каталонии. Фото: instagram.com. События в Каталонии. Фото: instagram.com.

Ирина Шутова де Парра,

художник, Барселона:

Мы пришли на избирательный участок в 4.30 утра. Перед участком — огромная толпа, хотя до открытия (9.00) еще море времени. Через час нас уже вдвое больше. Еще через час — вчетверо. В очереди — беременные женщины, пожилые люди, родители с детьми. Многие держатся за руки. Привозят инвалидов-колясочников. Я видела даже парализованных, которые могут лишь двигать руками, они просили привезти их на участки: "Это моя последняя воля". Просил помочь проголосовать мой больной раком сосед.

Организованность барселонцев поражает, говорит Ирина. В очереди нет хаоса — местные активисты выстраивают приходящих в ровные ряды и очень просят их соблюдать тишину — чтобы ничем не спровоцировать гражданскую гвардию. Кто-то приносит стулья и усаживает на них пожилых — в толпе есть люди весьма преклонного возраста.

Дважды начинается дождь — но никто не уходит. Люди передают друг другу свободные зонтики, накрываются коробками, делятся теплой одеждой. И все они готовы к чему угодно.

Спрашиваю у Ирины: кто эти люди, которые поддерживали порядок в очереди? Простые каталонцы, отвечает она. В Барселоне многие люди участвуют в совместных праздниках и хорошо знают друг друга.

Ирина Шутова де Парра,

художник, Барселона:

Муж (а я не имею права голосовать, у меня только российский паспорт) зашел на участок только к трем часам. Как и многие другие, он ждал почти 12 часов. Он видел, как одна женщина упала в обморок — к счастью, в толпе нашелся врач, который оказал ей помощь.

Мы за народ

Сказать, что Каталония к референдуму готовилась — ничего не сказать: это был общий порыв жителей региона, поддержанный местной властью. Единственное, на чем они настаивали, — чтобы им дали право выразить свое мнение, говорит Ирина. Будет это да или нет — не важно. Важно, чтобы дали проголосовать.

Весь месяц перед днем голосования они выходили в 22.00 на массовые акции. Стучали половниками по кастрюлям и сковородкам (есть там такая традиция). Поднимали гвоздики как символ мирного референдума или лозунги: "Мы хотим голосовать". "Цветы, всюду было много цветов", — говорит Ирина.

Ирина Шутова де Парра,

художник, Барселона:

У моей подруги Лорены сын работает в районной полиции: их называют мосос д'эсквардо. Мосос живут здесь, они каталонцы, их бабушки и дедушки — все каталонцы. И они сказали: будем стоять за народ. В день референдума они организовывали проходы, чтобы выбор мог сделать каждый. У другой моей подруги муж пожарник — и пожарники тоже поддержали референдум, дежурили на крышах, предупреждали о перемещениях гвардии.

Зрелище патетическое

Между тем к дню референдума готовились и власти Испании. Барселона — крупный порт. И за три-четыре до 1 октября сюда на трех кораблях (по крайней мере, так говорили в прессе) привозят гражданскую гвардию — более 10 тыс. испанских полицейских, которые, как показали дальнейшие события, намеревались, не считаясь ни с чем, не допустить голосование.

Ирина Шутова де Парра,

художник, Барселона:

Я видела своими глазами, как гвардия разгоняла палками мирную демонстрацию. От людей, державших цветы и плакаты, требовали уйти. А они стояли стеной и вешали цветы на оружие и амуницию гвардейцев. Это было патетическое зрелище.

Незадолго до референдума перекрыли электронную почту и Интернет, рассказывает Ирина. Гвардия изымает с избирательных участков урны и бюллетени. Кажется, это все, референдума не будет. Но барселонцы покупают пластиковые коробки и превращают их в урны — сами жители города заносили их на участки в 8.30, перед самым голосованием. "Была проблема пронести их через гвардию внутрь", — говорит Ирина.

Ирина Шутова де Парра,

художник, Барселона:

Понимаю, что это выглядит, как анекдот. Но когда мой муж пошел выбрасывать мусор, рядом с мусоркой сидел человек и стояла пластиковая урна с надписью: "Здесь будет проходить голосование".

По словам собеседницы altapress.ru, в конце концов власти решили вообще закрыть избирательные участки, многие из которых, как в России, организованы в школах. Но барселонцы и на это нашли ответ.

Ирина Шутова де Парра,

художник, Барселона:

Родители пришли в школы в субботу, накануне референдума, вместе с детьми. И стали там проводить занятия по лепке из пластилина, рисованию и т.п. — никто не может им это запретить. Премьер-министр разрешил им остаться только до 6 утра в воскресенье, после чего потребовал покинуть участки. Но родители не ушли. А утром в день референдума к школам стали подтягиваться и другие барселонцы. Кто-то пришел, как мы, в 4-30, кто-то чуть позже — и только для того, что не дать гвардии президента препятствовать голосованию.

Огромный поклон

Беспрецедентные действия испанской гвардии, препятствующей голосованию, настолько поразили барселонцев, что на защиту права выразить свое мнение вышли даже служители церкви и монахи - от низшего ранга до самого высокого, продолжает Ирина. Многие ее знакомые говорили: "Мы не хотели голосовать, но теперь уже точно пойдем".

Ирина Шутова де Парра,

художник, Барселона:

Поддержать каталонцев из провинции на тракторах приехали крестьяне. Они перекрыли гвардии вход на участки - жаль, что тракторов на все участки не хватило.

На участке, где голосовал муж Ирины, все прошло спокойно. На многих других было страшно. Где-то желающих проголосовать вообще не пускали , где-то участки закрыли раньше времени (а голосование в Испании проходит, как в России, до 20-00). По сообщению СМИ, около половины из 2,3 тыс. участков были опечатаны.

Недовольных ограничениями каталонцев гвардия разгоняла и избивала — в столкновениях с полицией получили травмы более 800 человек. "Каталонцы поднимали вверх руки, а их били палками", — вспоминает Ирина.

Ирина Шутова де Парра,

художник, Барселона:

Когда я вышла из толпы, стоящей у около избирательного участка, меня спросили: кто ты? Я русская и я за демократию, и вы молодцы. А мне ответили: огромный тебе поклон.

Поживем - увидим

За отделение Каталонии проголосовали, по сообщению испанских СМИ, 93% участников референдума. Но пока неясно, что будет дальше.

Ирина Шутова де Парра,

художник, Барселона:

Президент Каталонии сказал, что регион обратится в Высокий суд на премьер-министра Испании Мариано Рахоя за учиненные беспорядки. Силовое вмешательство правоохранительных органов противоречит принципам демократии. Что будет дальше? Поживем — посмотрим.

По сообщению euronews, Мариано Рахой уже заявил: правоохранительные органы действовали в интересах закона, защищая интересы неделимой страны. "Они следовали закону и ничего более", - приводят его слова СМИ.

Но мэр Барселоны Ада Колау возмущения не скрывает: полиция перешла все возможные границы и теперь тысячи людей будут требовать отставки премьер-министра. Все партии Испании должны "найти разумный ответ этой катастрофе и самодурству", - считает мэр.

Справка

Каталония пытается отделиться от Испании с 1871 года. Сторонники движения за ее независимость заявляют об исторической и культурной обособленности каталонской нации и добиваются полного суверенитета Каталонии и каталонских земель. В 1979 году (после смерти диктатора Франко) Каталония получила статус автономии, каталонский язык был признан в качестве регионального. В 2006 году финансовая самостоятельность Каталонии была расширена.

Движение за независимость не стихает, хотя испанская конституция не предусматривает выхода отдельных регионов из состава государства. В 2015 году каталонский парламент проголосовал за принятие резолюции об отделении от Испании (73 голоса "за", 62 "против").

Каталония — один из самых экономически развитых регионов Испании. Она обеспечивает пятую часть ВВП страны и ежегодно отчисляет в госбюджет на 10 млрд евро больше, чем получает из него.