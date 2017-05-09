Фотофакты. Как россияне встретили День Победы. Снимки из соцсетей

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Жизнь

9 мая в тысячах городах и сёлах России и государств СНГ прошли торжественные мероприятия, посвященные 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Люди активно делятся снимками в соцсетях. Altapress.ru предлагает посмотреть, как это было.

Парад Победы и "Бессмертный полк" в соцсетях. Фото: instagram.com/sergey.shubenkov.
Парад Победы и "Бессмертный полк" в соцсетях. Фото: instagram.com/mangystau_insta.
Парад Победы и "Бессмертный полк" в соцсетях. Фото: instagram.com/nastena_paderina.
Парад Победы и "Бессмертный полк" в соцсетях. Фото: instagram.com/nadin_2207.
Парад Победы и "Бессмертный полк" в соцсетях. Фото: instagram.com/sofochka_rrr.
Парад Победы и "Бессмертный полк" в соцсетях. Фото: instagram.com/gtn71.
Парад Победы и "Бессмертный полк" в соцсетях. Фото: instagram.com/lady_nagornykh.
Парад Победы и "Бессмертный полк" в соцсетях. Фото: instagram.com/vrublevskaya_k.
Парад Победы и "Бессмертный полк" в соцсетях. Фото: instagram.com/katya_27_23_05.
Парад Победы и "Бессмертный полк" в соцсетях. Фото: instagram.com/yaroslavna_y.
Парад Победы и "Бессмертный полк" в соцсетях. Фото: instagram.com/insaneriri.
Парад Победы и "Бессмертный полк" в соцсетях. Фото: instagram.com/evangel_888.
Парад Победы и "Бессмертный полк" в соцсетях. Фото: instagram.com/liza_18.01.
Парад Победы и "Бессмертный полк" в соцсетях. Фото: instagram.com/vezhlivoru.
Парад Победы и "Бессмертный полк" в соцсетях. Фото: instagram.com/adell.zakir.
Парад Победы и "Бессмертный полк" в соцсетях. Фото: instagram.com/kristinakrylova5161.
Парад Победы и "Бессмертный полк" в соцсетях. Фото: instagram.com/kel_jon.
Парад Победы и "Бессмертный полк" в соцсетях. Фото: instagram.com/olga290371.
Парад Победы и "Бессмертный полк" в соцсетях. Фото: instagram.com/_sergey_photographer.
Парад Победы и "Бессмертный полк" в соцсетях. Фото: instagram.com/ivanzhh.
Парад Победы и "Бессмертный полк" в соцсетях. Фото: instagram.com/asyadadova.
Парад Победы и "Бессмертный полк" в соцсетях. Фото: instagram.com/ufa_photo.
Парад Победы и "Бессмертный полк" в соцсетях. Фото: instagram.com/stasya1228.
Парад Победы и "Бессмертный полк" в соцсетях. Фото: instagram.com/y.bogusch.
Парад Победы и "Бессмертный полк" в соцсетях. Фото: instagram.com/madya_olimpfitness.
Парад Победы и "Бессмертный полк" в соцсетях. Фото: instagram.com/aleksia_sea.
Репетиция несостоявшегося 9 мая авиашоу в Москве. Фото: instagram.com/tatiana.ig.
Парад Победы и "Бессмертный полк" в соцсетях. Фото: instagram.com/ekaterinalobanova88.
Парад Победы и "Бессмертный полк" в соцсетях. Фото: instagram.com/katyalukashevich.
Парад Победы и "Бессмертный полк" в соцсетях. Фото: instagram.com/psychology_of_beauty.

Пусть в этот день умолкнут звуки, Пусть время бег замедлит свой, Пусть вспомнят подвиг дедов внуки, Почтут их память тишиной. Пусть их немеркнущая слава Оставит в прошлом страх войны, Пусть будет мирною держава, Пусть дети спят и видят сны. Пусть люди верят, ждут и любят По деревням и городам, Они ваш подвиг не забудут, Спасибо, ветераны, вам! #сднемпобеды#9мая#спраздником #парадпобеды#парад#победа#салют#помним#вов#великаяотечественнаявойна#

Публикация от Юлия/ мастер маникюра💅/Казань/ (@beauty_workshop_)

обратная сторона #парадпобеды это лучше, чем на трибуне

Публикация от Arina (@insaneriri)

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