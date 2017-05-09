Фотофакты. Как россияне встретили День Победы. Снимки из соцсетей

9 мая в тысячах городах и сёлах России и государств СНГ прошли торжественные мероприятия, посвященные 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Люди активно делятся снимками в соцсетях. Altapress.ru предлагает посмотреть, как это было.