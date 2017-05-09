Фотофакты. Как россияне встретили День Победы. Снимки из соцсетей

9 мая в тысячах городах и сёлах России и государств СНГ прошли торжественные мероприятия, посвященные 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Люди активно делятся снимками в соцсетях. Altapress.ru предлагает посмотреть, как это было.
Пусть в этот день умолкнут звуки, Пусть время бег замедлит свой, Пусть вспомнят подвиг дедов внуки, Почтут их память тишиной. Пусть их немеркнущая слава Оставит в прошлом страх войны, Пусть будет мирною держава, Пусть дети спят и видят сны. Пусть люди верят, ждут и любят По деревням и городам, Они ваш подвиг не забудут, Спасибо, ветераны, вам! #сднемпобеды#9мая#спраздником #парадпобеды#парад#победа#салют#помним#вов#великаяотечественнаявойна#
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