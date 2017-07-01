Как прошла Ночь в Барнаульском зоопарке

В ночь на 1 июля единственный в Барнауле зоопарк устроил для гостей грандиозное шоу.
Празднование "Июньской ночи" началось с конкурсов для детей и розыгрыша интересных призов для взрослых: от пригласительных билетов на следующий праздник в зоопарк до необходимых в быту вещей - утюга и пылесоса.
На протяжении четырех часов гости "Лесной сказки" могли посетить экскурсии и узнать что-то новое о самых разных животных, обитающих в нашем зоопарке, и даже потрогать некоторых из них на специальной площадке "Мини-ферма", где обитают гуси, утки, козы, кролики и недавно привезенные карликовые поросята.
В конце празднования и взрослые и дети участвовали в научном шоу, могли увидеть шоу с огнем и, конечно, салют.
Александра Фоменко.
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