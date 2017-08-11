Как рассчитаться за кредит?

Для заемщиков Банка Акцепт, у которых есть действующие карты банка, в августе 2017 года реализована возможность погашать действующие кредиты в банкоматах и инфокиосках банка посредством своей карты - через пункт меню "Управление счетами/Кредитные счета". Деньги за погашение кредита можно перевести со счета клиента либо внести наличными (в банкоматах с функцией приема наличными или инфокиосках). Платеж проходит в режиме online, и в ту же минуту средства зачисляются на счет для погашения кредита.

Напоминаем, что погашать кредиты нужно своевременно. Это простое правило позволяет сохранить положительной кредитную историю и возможность получать кредиты в дальнейшем.

Внести платеж по кредиту можно в ближайшем банкомате www.akcept.ru/about/geography/atms

ОО "Барнаульский" АО "Банк Акцепт"

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