Как рассчитаться за кредит?

После получения кредита в банке у заемщика возникает ежемесячное обязательство по его обслуживанию. Есть разные способы гашения кредита, и не всегда нужно для этого ехать в банк.
Для заемщиков Банка Акцепт, у которых есть действующие карты банка, в августе 2017 года реализована возможность погашать действующие кредиты в банкоматах и инфокиосках банка посредством своей карты - через пункт меню "Управление счетами/Кредитные счета". Деньги за погашение кредита можно перевести со счета клиента либо внести наличными (в банкоматах с функцией приема наличными или инфокиосках). Платеж проходит в режиме online, и в ту же минуту средства зачисляются на счет для погашения кредита.
Напоминаем, что погашать кредиты нужно своевременно. Это простое правило позволяет сохранить положительной кредитную историю и возможность получать кредиты в дальнейшем.
Внести платеж по кредиту можно в ближайшем банкомате www.akcept.ru/about/geography/atms
ОО "Барнаульский" АО "Банк Акцепт"
Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 105.
Телефон: 65-93-17
Сайт: www.akcept.ru
АО "Банк Акцепт". Лицензия Банка России №567