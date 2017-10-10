Как разобраться в качестве воды?

Жителям Алтайского края с водой повезло. На Алтае протекает 17 085 рек, расположено 105 тыс. скважин, из которых добываются подземные воды. Однако вода в нашем регионе неодинакового качества.

Чтобы разобраться в качестве воды, вам нужно знать:

Источник. Источники добычи воды бывают поверхностные и подземные. Поверхностные источники – это преимущественно речные воды. К подземным источникам относятся артезианские скважины. И чем глубже скважина, тем надежнее защищен источник воды от внешнего загрязнения. Виды питьевой воды. Питьевая вода делится на две категории – первую и высшую. Вода первой категории может добываться из поверхностного источника или центрального водопровода. Источником воды высшей категории качества может быть только артезианская скважина. Польза. Вода первой категории в первую очередь должна быть безопасна и безвредна в отношении состава. Диапазон минерализации воды первой категории варьируется от 0 до 1000 мг/л. В такой воде может быть недостаток полезных веществ или, наоборот, их избыток. Вода высшей категории безопасна и полезна для здоровья, так как сбалансирована по составу. Полезные вещества в такой воде укладываются в границы минерализации 200–500 мг/л. Вода высшей категории удовлетворяет потребности организма в полезных веществах, не вызывая их дефицита или избытка. Способ очистки. Идеально очистить воду можно лишь с помощью промышленных фильтров и УФ-лучей. Бытовые фильтры и кипячение – спорные способы очистки. Бытовые фильтры очищают водопроводную воду от механических примесей, удаляют запах хлора, но не способны удалить хлорорганические соединения. Кипячение – популярный способ обеззараживания. Однако в процессе кипячения на нагревательных элементах образуется накипь – осадок полезных минеральных соединений кальция и магния, которые необходимы организму. Хлорирование – самый распространенный способ обеззараживания водопроводной воды. В результате добавления хлора в воду образуются хлорорганические соединения, многие из которых являются канцерогенами.

"Легенда жизни" – вода высшей категории качества, которая добывается из артезианских скважин глубиной 240 и 280 метров. "Легенда жизни" полезна, потому что имеет строго сбалансированный состав и дополнительно обогащена йодом, фтором, селеном или янтарной кислотой. Вода "Легенда жизни" безопасна благодаря 12 ступеням очистки и обеззараживанию УФ-лучами на каждом этапе производства. Качество и безопасность "Легенды" ежедневно проверяется в лаборатории.

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