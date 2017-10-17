Как развивается текстильный гигант Сибири

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Потребитель

85 лет назад началось строительство одного из крупнейших текстильных предприятий России – Барнаульского меланжевого комбината "Меланжист Алтая". На протяжении восьми десятилетий предприятие играло важную роль в поставках текстильной продукции для оборонного комплекса страны и для компаний самых разных отраслей. Сегодня БМК переживает новый этап развития в составе российского текстильного холдинга "БТК текстиль", что позволит вывести предприятие на качественно новый уровень.

Как развивается текстильный гигант Сибири. Фото: архив Барнаульского меланжевого комбината "Меланжист Алтая".
Как развивается текстильный гигант Сибири. Фото: архив Барнаульского меланжевого комбината "Меланжист Алтая".
Как развивается текстильный гигант Сибири. Фото: архив Барнаульского меланжевого комбината "Меланжист Алтая".
Как развивается текстильный гигант Сибири. Фото: архив Барнаульского меланжевого комбината "Меланжист Алтая".
Ткацкий станок Еdit. Фото: архив Барнаульского меланжевого комбината "Меланжист Алтая".
Как развивается текстильный гигант Сибири. Фото: архив Барнаульского меланжевого комбината "Меланжист Алтая".
Швейная фабрика. Фото: архив Барнаульского меланжевого комбината "Меланжист Алтая".
Как развивается текстильный гигант Сибири. Фото: архив Барнаульского меланжевого комбината "Меланжист Алтая".

Рождение

Как и для многих гигантов советских строек, решение о создании текстильного комбината было принято на партийной конференции. В 1932 году обсуждались вопросы развития легкой промышленности в Западной Сибири и было утверждено строительство комбината в Барнауле. Проектная производительность первой очереди предусматривала выпуск более 30 миллионов метров меланжевых тканей в год. Начальником строительства комбината был назначен Максим Ефимович Гольдберг, который впоследствии стал и первым директором комбината.

Закладка фундамента комбината состоялась 21 июня 1932 года на специальном торжественном митинге. В этот памятный день был подписан акт закладки меланжевого комбината, который поместили в чугунную трубку и замуровали на дне котлована. Началу строительства БМК был дан официальный старт.

Спустя всего два года, 6 августа 1934 года, были запущены в производство 10 тысяч веретен прядильной фабрики. Этот день считается официальным днем начала действия Барнаульского комбината. В 1940 году государственная комиссия подписала акт приемки первой очереди комбината, и он был включен в число действующих текстильных предприятий страны.

Как развивается текстильный гигант Сибири.
Как развивается текстильный гигант Сибири.

Становление

Во время Великой Отечественной войны в уже выстроенных для комбината корпусах был размещен эвакуированный с европейской части страны оборонный завод. В годы войны ткань выпускалась только для военного ведомства. Кроме меланжевых тканей в годы войны был также освоен выпуск искусственного меха и гильз для снарядов.

В послевоенный период коллектив комбината трудился, не снижая темпов, обеспечивая выпуск тканей, необходимых для страны, а специалисты БМК одновременно вели работы по расширению ассортимента тканей.

Ткацкая фабрика.
Ткацкая фабрика.

В 1955 году проектная мощность комбината была превзойдена в два раза. Ткани пользовались высоким спросом у угольщиков и металлургов Донбасса и Кузбасса, у рыбаков Каспия и Тихого океана, у работников сельского хозяйства. В годы 9–10-й пятилеток коллектив комбината приступил к техническому перевооружению всех производств. Достигнутые технологии позволили комбинату выйти с предложениями на международный рынок и обеспечить интерес к сотрудничеству у иностранных компаний.

В 90-е годы на деятельности комбината сказались результаты развала СССР, что привело к потере налаженных связей с поставщиками хлопка – основного сырья комбината, а также состояние оборудования, которое к тому времени в большинстве случаев уже имело большой физический и моральный износ и не обеспечивало возможность для дальнейшего развития. Ко всему этому непосильной ношей была огромная социальная инфраструктура, включавшая дома, общежития, техникум, школы, детские сады, Дом культуры, парк отдыха и дачи – обычные атрибуты крупных советских предприятий, которые в условиях рыночной экономики не позволяли предприятиям нормально развиваться. Финалом данной ситуации стало введение процедуры банкротства, которая привела к смене собственника предприятия в 2001 году. Не меняя производственных традиций, новое руководство сделало основной упор на выпуске ткани для оборонного заказа. В дальнейшем смена собственника предприятия происходила еще не раз.

В 2006 году на площадке БМК была запущена швейная фабрика, что позволило расширить ассортимент выпускаемой продукции.

Как развивается текстильный гигант Сибири.
Как развивается текстильный гигант Сибири.
Как развивается текстильный гигант Сибири.
Как развивается текстильный гигант Сибири.
Как развивается текстильный гигант Сибири.
Как развивается текстильный гигант Сибири.
Как развивается текстильный гигант Сибири.
Как развивается текстильный гигант Сибири.

Новый этап

В 2015 году комбинат официально вошел в структуру "БТК текстиль" – компании, объединяющей текстильные активы крупнейшего в России холдинга легкой промышленности Группы компаний БТК.

На момент покупки "БТК текстиль" Барнаульского комбината его состояние было близко к полному банкротству: огромные долги, недостаток заказов, износ зданий, коммуникаций и оборудования. По сути, предприятие разрушалось на глазах. С появлением нового собственника ситуация в корне изменилась. Объемы производства тканей и швейных изделий значительно выросли. Комбинат стал работать на полную мощность, началась модернизация оборудования, выросла численность сотрудников, при этом прием персонала, в первую очередь швей, активно продолжается до сих пор.

Сегодня БМК "Меланжист Алтая" является единственным за Уралом производителем хлопчатобумажных и смесовых тканей с полным технологическим циклом, включающим производство пряжи, суровых и готовых тканей, готовых изделий. В структуру комбината входят четыре фабрики: прядильная, ткацкая, отделочная и швейная. Полный цикл позволяет оптимизировать затраты и вести строгий контроль на всех этапах производства – от приемки сырья до сдачи готовой продукции на склад.

Как развивается текстильный гигант Сибири.
Как развивается текстильный гигант Сибири.

Основные виды выпускаемой продукции: пряжа, ткани для рабочей одежды, спецодежда, продукция для силовых структур, домашний текстиль. На сегодняшний день комбинат специализируется на выпуске широкой гаммы тканей для пошива спецодежды. Среди артикулов – ткани из 100%-ного хлопка и ткани с содержанием полиэфирного волокна от 20 до 50%, различные по плотности и ширине. Постоянно ведется работа над новыми артикулами ткани, соответствующими требованиям современного рынка.

Также комбинат шьет спецодежду летнего и зимнего ассортимента, противоэнцефалитные костюмы, костюмы "Шахтер" и для силовых структур, комплекты постельного белья под собственной торговой маркой "Семь небес". Готовые швейные изделия шьются только из тканей собственного производства.

АО БМК "Меланжист Алтая" успешно сотрудничает с потребителями из России и стран СНГ и активно работает над расширением числа партнеров, представляя свою продукцию на различных специализированных выставках в России и за рубежом. В ближайших планах – участие в международных выставках: "Охрана, безопасность и противопожарная защита" в Ташкенте 15–17 ноября и "Безопасность и охрана труда" 12–15 декабря в Москве.

Сегодня на площадке АО БМК "Меланжист Алтая" реализуется программа модернизации, комбинат будет укомплектован уникальным набором прядильного, ткацкого и отделочного оборудования. Это позволит повысить качество продукции, нарастить выпуск хлопковых и смесовых тканей, обеспечить рост производительности и сформировать основу для стабильного развития предприятия на годы вперед.

Как развивается текстильный гигант Сибири.
Как развивается текстильный гигант Сибири.
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