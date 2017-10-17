Как развивается текстильный гигант Сибири. Фото: архив Барнаульского меланжевого комбината "Меланжист Алтая". Как развивается текстильный гигант Сибири. Фото: архив Барнаульского меланжевого комбината "Меланжист Алтая". Как развивается текстильный гигант Сибири. Фото: архив Барнаульского меланжевого комбината "Меланжист Алтая". Как развивается текстильный гигант Сибири. Фото: архив Барнаульского меланжевого комбината "Меланжист Алтая". Ткацкий станок Еdit. Фото: архив Барнаульского меланжевого комбината "Меланжист Алтая". Как развивается текстильный гигант Сибири. Фото: архив Барнаульского меланжевого комбината "Меланжист Алтая". Швейная фабрика. Фото: архив Барнаульского меланжевого комбината "Меланжист Алтая". Как развивается текстильный гигант Сибири. Фото: архив Барнаульского меланжевого комбината "Меланжист Алтая".

Рождение

Как и для многих гигантов советских строек, решение о создании текстильного комбината было принято на партийной конференции. В 1932 году обсуждались вопросы развития легкой промышленности в Западной Сибири и было утверждено строительство комбината в Барнауле. Проектная производительность первой очереди предусматривала выпуск более 30 миллионов метров меланжевых тканей в год. Начальником строительства комбината был назначен Максим Ефимович Гольдберг, который впоследствии стал и первым директором комбината.

Закладка фундамента комбината состоялась 21 июня 1932 года на специальном торжественном митинге. В этот памятный день был подписан акт закладки меланжевого комбината, который поместили в чугунную трубку и замуровали на дне котлована. Началу строительства БМК был дан официальный старт.

Спустя всего два года, 6 августа 1934 года, были запущены в производство 10 тысяч веретен прядильной фабрики. Этот день считается официальным днем начала действия Барнаульского комбината. В 1940 году государственная комиссия подписала акт приемки первой очереди комбината, и он был включен в число действующих текстильных предприятий страны.

Становление

Во время Великой Отечественной войны в уже выстроенных для комбината корпусах был размещен эвакуированный с европейской части страны оборонный завод. В годы войны ткань выпускалась только для военного ведомства. Кроме меланжевых тканей в годы войны был также освоен выпуск искусственного меха и гильз для снарядов.

В послевоенный период коллектив комбината трудился, не снижая темпов, обеспечивая выпуск тканей, необходимых для страны, а специалисты БМК одновременно вели работы по расширению ассортимента тканей.

В 1955 году проектная мощность комбината была превзойдена в два раза. Ткани пользовались высоким спросом у угольщиков и металлургов Донбасса и Кузбасса, у рыбаков Каспия и Тихого океана, у работников сельского хозяйства. В годы 9–10-й пятилеток коллектив комбината приступил к техническому перевооружению всех производств. Достигнутые технологии позволили комбинату выйти с предложениями на международный рынок и обеспечить интерес к сотрудничеству у иностранных компаний.

В 90-е годы на деятельности комбината сказались результаты развала СССР, что привело к потере налаженных связей с поставщиками хлопка – основного сырья комбината, а также состояние оборудования, которое к тому времени в большинстве случаев уже имело большой физический и моральный износ и не обеспечивало возможность для дальнейшего развития. Ко всему этому непосильной ношей была огромная социальная инфраструктура, включавшая дома, общежития, техникум, школы, детские сады, Дом культуры, парк отдыха и дачи – обычные атрибуты крупных советских предприятий, которые в условиях рыночной экономики не позволяли предприятиям нормально развиваться. Финалом данной ситуации стало введение процедуры банкротства, которая привела к смене собственника предприятия в 2001 году. Не меняя производственных традиций, новое руководство сделало основной упор на выпуске ткани для оборонного заказа. В дальнейшем смена собственника предприятия происходила еще не раз.

В 2006 году на площадке БМК была запущена швейная фабрика, что позволило расширить ассортимент выпускаемой продукции.

Новый этап

В 2015 году комбинат официально вошел в структуру "БТК текстиль" – компании, объединяющей текстильные активы крупнейшего в России холдинга легкой промышленности Группы компаний БТК.

На момент покупки "БТК текстиль" Барнаульского комбината его состояние было близко к полному банкротству: огромные долги, недостаток заказов, износ зданий, коммуникаций и оборудования. По сути, предприятие разрушалось на глазах. С появлением нового собственника ситуация в корне изменилась. Объемы производства тканей и швейных изделий значительно выросли. Комбинат стал работать на полную мощность, началась модернизация оборудования, выросла численность сотрудников, при этом прием персонала, в первую очередь швей, активно продолжается до сих пор.

Сегодня БМК "Меланжист Алтая" является единственным за Уралом производителем хлопчатобумажных и смесовых тканей с полным технологическим циклом, включающим производство пряжи, суровых и готовых тканей, готовых изделий. В структуру комбината входят четыре фабрики: прядильная, ткацкая, отделочная и швейная. Полный цикл позволяет оптимизировать затраты и вести строгий контроль на всех этапах производства – от приемки сырья до сдачи готовой продукции на склад.

Основные виды выпускаемой продукции: пряжа, ткани для рабочей одежды, спецодежда, продукция для силовых структур, домашний текстиль. На сегодняшний день комбинат специализируется на выпуске широкой гаммы тканей для пошива спецодежды. Среди артикулов – ткани из 100%-ного хлопка и ткани с содержанием полиэфирного волокна от 20 до 50%, различные по плотности и ширине. Постоянно ведется работа над новыми артикулами ткани, соответствующими требованиям современного рынка.

Также комбинат шьет спецодежду летнего и зимнего ассортимента, противоэнцефалитные костюмы, костюмы "Шахтер" и для силовых структур, комплекты постельного белья под собственной торговой маркой "Семь небес". Готовые швейные изделия шьются только из тканей собственного производства.

АО БМК "Меланжист Алтая" успешно сотрудничает с потребителями из России и стран СНГ и активно работает над расширением числа партнеров, представляя свою продукцию на различных специализированных выставках в России и за рубежом. В ближайших планах – участие в международных выставках: "Охрана, безопасность и противопожарная защита" в Ташкенте 15–17 ноября и "Безопасность и охрана труда" 12–15 декабря в Москве.

Сегодня на площадке АО БМК "Меланжист Алтая" реализуется программа модернизации, комбинат будет укомплектован уникальным набором прядильного, ткацкого и отделочного оборудования. Это позволит повысить качество продукции, нарастить выпуск хлопковых и смесовых тканей, обеспечить рост производительности и сформировать основу для стабильного развития предприятия на годы вперед.