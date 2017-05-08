Как рос "Бессмертный полк"

С каждым годом количество людей и стран, которые принимают участие в акции "Бессмертный полк", только растет. Сейчас она охватывает все континенты, кроме Антарктиды.
2012 год
Впервые акция "Бессмертный полк" состоялась в России. Она прошла в Томске. В ней приняли участие 6 тыс. человек.
2013 год
К акции присоединились Казахстан, Кыргызстан, Украина.
Алтайский край принимает решение присоединиться к акции в этом же году. Она впервые проходит в Барнауле. Также присоединяются: Тула, Урюпинск, Калуга, Курган, Киров, Чебоксары, Новокузнецк, Пермь, Архангельск, Благовещенск, Новосибирск, Екатеринбург, Волгоград, Ачинск, Красноярск, Абакан, Кызыл, Омск. Всего в акции приняли участие 120 городов и сел России, численность "однополчан" в Барнауле — 16 тыс. человек, в России — около 200 тыс. человек.
2014 год
К "Бессмертному полку" присоединяются Израиль, Республика Беларусь. Численность акции возрастает до 500 тыс. участников из 450 городов и сел в шести странах.
2015 год
Присоединяются Норвегия, Ирландия, Эстония, Азербайджан, Ливан, Республика Южная Корея, США, Германия, Австрия, сотни новых городов и сел России, вплоть до самой восточной точки на карте страны — бухты Провидения. В акции приняли участие 33 страны, численность участников — 4 млн человек.
2016 год
К акции впервые присоединяются Кипр, Австралия, Мальта, Индонезия, Сербия, Турция и другие. Количество стран-участниц — более 40. Количество "однополчан" в мире организаторы впервые решили не считать.
2017 год
К акции присоединяются Вьетнам, Япония и Конго.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.