Как Рузвельт: Тулеев вернулся на пост в инвалидной коляске и обвинил подчиненных в подлости

На совещании со своими замами Тулеев сказал, что они поступили подло, не развеяв слухи о его болезни. "Я очень обижен на Синицына, прямо не скрываю. По-подлому поступили Зеленин, Лопатина. Что же вы молчите? На шефа грязь льется несусветная. <...> Так нельзя относиться", — заявил губернатор.

Кроме того, глава области запретил cвоим замам распоряжаться крупными суммами без одобрения самого Тулеева или его первого заместителя Владимира Чернова.



Губернатор рассказал и о состоянии своего здоровья. По его словам, он "запустил" проблему, в итоге пришлось проводить сложнейшую операцию, после которой начались осложнения. Тулеев отметил, что сейчас он чувствует себя нормально, делает упражнения для восстановления.

Сидя в инвалидной коляске, он напомнил, что четырежды избранный президент США Франклин Рузвельт был прикован к инвалидному креслу из-за полиомиелита, но это не мешало ему руководить страной. "Главное — чтоб ясной была голова, острый ум и разумное толковое решение, направленное на улучшение жизни людей", — подчеркнул Тулеев.

Аман Тулеев ушел в официальный отпуск 22 мая, позже пресс-служба областной администрации сообщила, что он продлен из-за операции. Тулееву прописали оперативное вмешательство из-за проблемы с межпозвоночными дисками еще осенью 2016 года, но из-за своего плотного рабочего графика он перенес его на семь месяцев и совместил с официальным отпуском.

После этого некоторые СМИ писали, что губернатор якобы намерен уйти в отставку. Эту информацию опровергли в администрации Кузбасса, заявив, что Тулеев такого заявления не писал и намерен работать дальше, как только разрешат врачи после постоперационной реабилитации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее говорил, что не имеет информации об отставке Тулеева.