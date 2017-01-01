Фотофакты. Как сделать пушистое сердечко-валентинку

Простой и оригинальный способ поздравить любимого человека - сделать "пушистое" сердце из бумаги.
Понадобится:
- салфетки или гофрированная бумага красного цвета;
- картон (нужен для основы);
- деревянная палочка с острым концом или зубочистка;
- клей ПВА;
- ножницы.
Основу вырезаем из картона и намазываем ее клеем. Нарезаем салфетки или гофрированную бумагу на квадратики размером около 2*2 см. Слегка обматываем конец зубочистки или острой палочки кусочком красной бумаги и середину квадратика втыкаем в основу.
Двигайтесь от краев к центру ряд за рядом, пока не заполните все пространство. Чтобы вышло красиво, не допускайте просветов и приклеивайте кусочки бумаги как можно плотнее друг к другу. Можно взять разноцветные салфетки и создать рисунок.
На обратной стороне можно написать стихи, поздравление или признание в любви.
Если хотите сделать сердце побольше, вырежете основу из пенопласта или ДСПВ. Взамен зубочистки можно использовать старый стержень от ручки или заостренную деревянную палочку.
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