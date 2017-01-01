Фотофакты. Как сделать пушистое сердечко-валентинку

343
Сегодня, 19:35.
Жизнь

Простой и оригинальный способ поздравить любимого человека - сделать "пушистое" сердце из бумаги.

Сердце.Здоровье. Фото: открытые источники в интернете.
Пушистое сердечко-валентинка. Фото: podelki-bumagi.ru.
Пушистое сердечко-валентинка. Фото: podelki-bumagi.ru.
Пушистое сердечко-валентинка. Фото: podelki-bumagi.ru.
Пушистое сердечко-валентинка. Фото: podelki-bumagi.ru.

Понадобится:

  • салфетки или гофрированная бумага красного цвета;
  • картон (нужен для основы);
  • деревянная палочка с острым концом или зубочистка;
  • клей ПВА;
  • ножницы.

Основу вырезаем из картона и намазываем ее клеем. Нарезаем салфетки или гофрированную бумагу на квадратики размером около 2*2 см. Слегка обматываем конец зубочистки или острой палочки кусочком красной бумаги и середину квадратика втыкаем в основу.

Двигайтесь от краев к центру ряд за рядом, пока не заполните все пространство. Чтобы вышло красиво, не допускайте просветов и приклеивайте кусочки бумаги как можно плотнее друг к другу. Можно взять разноцветные салфетки и создать рисунок.

На обратной стороне можно написать стихи, поздравление или признание в любви.

Если хотите сделать сердце побольше, вырежете основу из пенопласта или ДСПВ. Взамен зубочистки можно использовать старый стержень от ручки или заостренную деревянную палочку.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
Loading...