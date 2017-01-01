Фотофакты. Как сделать пушистое сердечко-валентинку

Сердце.Здоровье. Фото: открытые источники в интернете. Пушистое сердечко-валентинка. Фото: podelki-bumagi.ru. Пушистое сердечко-валентинка. Фото: podelki-bumagi.ru. Пушистое сердечко-валентинка. Фото: podelki-bumagi.ru. Пушистое сердечко-валентинка. Фото: podelki-bumagi.ru.

Понадобится:

салфетки или гофрированная бумага красного цвета;

картон (нужен для основы);

деревянная палочка с острым концом или зубочистка;

клей ПВА;

ножницы.

Основу вырезаем из картона и намазываем ее клеем. Нарезаем салфетки или гофрированную бумагу на квадратики размером около 2*2 см. Слегка обматываем конец зубочистки или острой палочки кусочком красной бумаги и середину квадратика втыкаем в основу.

Двигайтесь от краев к центру ряд за рядом, пока не заполните все пространство. Чтобы вышло красиво, не допускайте просветов и приклеивайте кусочки бумаги как можно плотнее друг к другу. Можно взять разноцветные салфетки и создать рисунок.

На обратной стороне можно написать стихи, поздравление или признание в любви.

Если хотите сделать сердце побольше, вырежете основу из пенопласта или ДСПВ. Взамен зубочистки можно использовать старый стержень от ручки или заостренную деревянную палочку.