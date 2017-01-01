Как создать свой идеальный образ

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Сегодня, 10:07.
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Сегодня многим не просто хочется, а нужно выглядеть идеально: этого требует их работа, образ жизни, статус. Даже обладая от природы хорошим вкусом, люди самостоятельно не справляются с задачей создания правильного образа (для этого не хватает времени, знаний, образного мышления), поэтому в такой ситуации без услуг профессионального помощника просто не обойтись.

Создай свой идеальный образ. Фото: из личного архива.
Создай свой идеальный образ. Фото: из личного архива.
Создай свой идеальный образ. Фото: из личного архива.
Создай свой идеальный образ. Фото: из личного архива.
Создай свой идеальный образ. Фото: из личного архива.
Создай свой идеальный образ. Фото: из личного архива.
Создай свой идеальный образ. Фото: из личного архива.
Создай свой идеальный образ. Фото: из личного архива.
Создай свой идеальный образ. Фото: из личного архива.
Создай свой идеальный образ. Фото: из личного архива.
Создай свой идеальный образ. Фото: из личного архива.
Создай свой идеальный образ. Фото: из личного архива.
Создай свой идеальный образ. Фото: из личного архива.
Создай свой идеальный образ. Фото: из личного архива.
Создай свой идеальный образ. Фото: из личного архива.
Создай свой идеальный образ. Фото: из личного архива.
Создай свой идеальный образ. Фото: из личного архива.
Создай свой идеальный образ. Фото: из личного архива.

Создавая какой-либо новый образ, учитывая тип кожи, цвет волос, глаз, а также множество не очевидных мелочей, стараясь подчеркнуть индивидуальность каждого человека, действуя в соответствии как с пожеланиями клиента, так и последними веяниями моды, будь то простая или самая модная стрижка, свадебная или вечерняя укладка, окрашивание или завивка, я уделяю огромное внимание здоровью волос, проводя лечение кожи головы и восстановительные процедуры (более 10 видов спа уходов), такие как:

Создай свой идеальный образ.
Создай свой идеальный образ.
  • Сериоксил – программа по борьбе с истончением и выпадением волос, ускоряет рост, очищает кожу головы, укрепляет и питает луковицы волос;
  • Трихоген – гармонизирует работу сальных желез, устраняет перхоть, укрепляет и питает необходимыми компонентами для луковиц волос;
  • Реструктурант – препарат обладает лечебным действием для кожи головы, усиливает рост волос, блокирует их выпадение, питает не только луковицы, но и волосы по всей длине, утолщая и восстанавливая структуру волос, облегчая расчесывание;
  • Кератиновое выпрямление и восстановление волос – выпрямляет, лечит, защищает волосы до 6–7 месяцев, эффект накопительный;
  • Профайбер – глубоко восстанавливающая процедура с продолжительным действием, которую можно сделать сразу после окрашивания;
  • Олаплекс – революционный препарат для полного восстановления волос;
  • Нано-реконструкция – глубоко восстанавливающая процедура восcтанавливает поврежденные, секущиеся кончики волос;
  • Люминесцирование – лечение сухих и поврежденных волос;
  • Restoring color – спа-уход для окрашенных волос;
  • Дарсенвализация – лечение электротоками для быстрого роста и пробуждения "спящих" луковиц волос и другие спа-уходы и лечения волос.
Создай свой идеальный образ.
Создай свой идеальный образ.

Все уходовые салонные процедуры легко совместимы с другими услугами, такими как:

  • стрижка – после спа лучше укладывается, вид здоровых, ухоженных и дисциплинированных волос;
  • окрашивание волос (все техники-омбре, сомбре, шатуж, балаяж, мелирование, колорирование красителями  "Кидра", "Лореаль", "Беривелл", "Фармавита", "Естель" и мужское тонирование) - смотрится ухоженным, более гладким, после спа дольше не вымывается пигмент красителя, создавая защитную оболочку волоса;
  • биозавивка – гладкие, блестящие, структурированные локоны, предотвращает сухость кончиков;
  • наращивание волос - тоже требует спа-уход.

Инна, стилист-парикмахер, визажист
Тел.: 8 (923) 640-74-48

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