Как создать свой идеальный образ

Создай свой идеальный образ. Фото: из личного архива. Создай свой идеальный образ. Фото: из личного архива. Создай свой идеальный образ. Фото: из личного архива. Создай свой идеальный образ. Фото: из личного архива. Создай свой идеальный образ. Фото: из личного архива. Создай свой идеальный образ. Фото: из личного архива. Создай свой идеальный образ. Фото: из личного архива. Создай свой идеальный образ. Фото: из личного архива. Создай свой идеальный образ. Фото: из личного архива. Создай свой идеальный образ. Фото: из личного архива. Создай свой идеальный образ. Фото: из личного архива. Создай свой идеальный образ. Фото: из личного архива. Создай свой идеальный образ. Фото: из личного архива. Создай свой идеальный образ. Фото: из личного архива. Создай свой идеальный образ. Фото: из личного архива. Создай свой идеальный образ. Фото: из личного архива. Создай свой идеальный образ. Фото: из личного архива. Создай свой идеальный образ. Фото: из личного архива.

Создавая какой-либо новый образ, учитывая тип кожи, цвет волос, глаз, а также множество не очевидных мелочей, стараясь подчеркнуть индивидуальность каждого человека, действуя в соответствии как с пожеланиями клиента, так и последними веяниями моды, будь то простая или самая модная стрижка, свадебная или вечерняя укладка, окрашивание или завивка, я уделяю огромное внимание здоровью волос, проводя лечение кожи головы и восстановительные процедуры (более 10 видов спа уходов), такие как:

Сериоксил – программа по борьбе с истончением и выпадением волос, ускоряет рост, очищает кожу головы, укрепляет и питает луковицы волос;

Трихоген – гармонизирует работу сальных желез, устраняет перхоть, укрепляет и питает необходимыми компонентами для луковиц волос;

Реструктурант – препарат обладает лечебным действием для кожи головы, усиливает рост волос, блокирует их выпадение, питает не только луковицы, но и волосы по всей длине, утолщая и восстанавливая структуру волос, облегчая расчесывание;

Кератиновое выпрямление и восстановление волос – выпрямляет, лечит, защищает волосы до 6–7 месяцев, эффект накопительный;

Профайбер – глубоко восстанавливающая процедура с продолжительным действием, которую можно сделать сразу после окрашивания;

Олаплекс – революционный препарат для полного восстановления волос;

Нано-реконструкция – глубоко восстанавливающая процедура восcтанавливает поврежденные, секущиеся кончики волос;

Люминесцирование – лечение сухих и поврежденных волос;

Restoring color – спа-уход для окрашенных волос;

Дарсенвализация – лечение электротоками для быстрого роста и пробуждения "спящих" луковиц волос и другие спа-уходы и лечения волос.

Все уходовые салонные процедуры легко совместимы с другими услугами, такими как:

стрижка – после спа лучше укладывается, вид здоровых, ухоженных и дисциплинированных волос;

окрашивание волос (все техники-омбре, сомбре, шатуж, балаяж, мелирование, колорирование красителями "Кидра", "Лореаль", "Беривелл", "Фармавита", "Естель" и мужское тонирование) - смотрится ухоженным, более гладким, после спа дольше не вымывается пигмент красителя, создавая защитную оболочку волоса;

биозавивка – гладкие, блестящие, структурированные локоны, предотвращает сухость кончиков;

наращивание волос - тоже требует спа-уход.

Инна, стилист-парикмахер, визажист

Тел.: 8 (923) 640-74-48

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