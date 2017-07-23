Как спасались от непогоды гости Шукшинского фестиваля на Алтае

22 июля в Сростках завершился 41-й Всероссийский фестиваль "Шукшинские дни на Алтае". В конце праздника пошел дождь, но это не испугало зрителей.

Как спасались от непогоды гости Шукшинского фестиваля. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Как спасались от непогоды гости Шукшинского фестиваля. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Как спасались от непогоды гости Шукшинского фестиваля. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Как спасались от непогоды гости Шукшинского фестиваля. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Как спасались от непогоды гости Шукшинского фестиваля. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Как спасались от непогоды гости Шукшинского фестиваля. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Как спасались от непогоды гости Шукшинского фестиваля. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Как спасались от непогоды гости Шукшинского фестиваля. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Как спасались от непогоды гости Шукшинского фестиваля. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Как спасались от непогоды гости Шукшинского фестиваля. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Как спасались от непогоды гости Шукшинского фестиваля. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Как спасались от непогоды гости Шукшинского фестиваля. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Как спасались от непогоды гости Шукшинского фестиваля. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Как спасались от непогоды гости Шукшинского фестиваля. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Как спасались от непогоды гости Шукшинского фестиваля. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Как спасались от непогоды гости Шукшинского фестиваля. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Как спасались от непогоды гости Шукшинского фестиваля. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Как спасались от непогоды гости Шукшинского фестиваля. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Как спасались от непогоды гости Шукшинского фестиваля. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Как спасались от непогоды гости Шукшинского фестиваля. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Как спасались от непогоды гости Шукшинского фестиваля. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Как спасались от непогоды гости Шукшинского фестиваля. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Как спасались от непогоды гости Шукшинского фестиваля. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Как спасались от непогоды гости Шукшинского фестиваля. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Как спасались от непогоды гости Шукшинского фестиваля. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Как спасались от непогоды гости Шукшинского фестиваля. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Гости танцевали в дождевиках, сидели под пледами и зонтами на земле около сцены.