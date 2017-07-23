Как спасались от непогоды гости Шукшинского фестиваля на Алтае

22 июля в Сростках завершился 41-й Всероссийский фестиваль "Шукшинские дни на Алтае". В конце праздника пошел дождь, но это не испугало зрителей.
Как спасались от непогоды гости Шукшинского фестиваля. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Как спасались от непогоды гости Шукшинского фестиваля. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Как спасались от непогоды гости Шукшинского фестиваля. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Как спасались от непогоды гости Шукшинского фестиваля. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Как спасались от непогоды гости Шукшинского фестиваля. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Как спасались от непогоды гости Шукшинского фестиваля. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Как спасались от непогоды гости Шукшинского фестиваля. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Как спасались от непогоды гости Шукшинского фестиваля. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Как спасались от непогоды гости Шукшинского фестиваля. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Как спасались от непогоды гости Шукшинского фестиваля. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Как спасались от непогоды гости Шукшинского фестиваля. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Как спасались от непогоды гости Шукшинского фестиваля. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Как спасались от непогоды гости Шукшинского фестиваля. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Как спасались от непогоды гости Шукшинского фестиваля. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Как спасались от непогоды гости Шукшинского фестиваля. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Как спасались от непогоды гости Шукшинского фестиваля. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Как спасались от непогоды гости Шукшинского фестиваля. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Как спасались от непогоды гости Шукшинского фестиваля. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Как спасались от непогоды гости Шукшинского фестиваля. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Как спасались от непогоды гости Шукшинского фестиваля. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Как спасались от непогоды гости Шукшинского фестиваля. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Как спасались от непогоды гости Шукшинского фестиваля. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Как спасались от непогоды гости Шукшинского фестиваля. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Как спасались от непогоды гости Шукшинского фестиваля. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Как спасались от непогоды гости Шукшинского фестиваля. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Как спасались от непогоды гости Шукшинского фестиваля. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Гости танцевали в дождевиках, сидели под пледами и зонтами на земле около сцены.
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