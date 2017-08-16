Как стильно украсить офис в Барнауле/. Фото: Архив компании "PROrezz". Как стильно украсить офис в Барнауле/. Фото: Архив компании "PROrezz". Как стильно украсить офис в Барнауле/. Фото: Архив компании "PROrezz". Как стильно украсить офис в Барнауле/. Фото: Архив компании "PROrezz". Как стильно украсить офис в Барнауле. Фото: Архив компании "PROrezz".

Фирма специализируется на изготовлении модульных картин любых размеров. Их могут напечатать на синтетическом холсте, баннерной ткани, самоклеящейся пленке, а также виниловых обоях и стекле. В течение короткого срока интерьер может заиграть новыми красками или вовсе измениться до неузнаваемости.

Изображения икон стиля в салоне красоты? Легко! Сувенир из фотографий компании? Легко! Принт с фирменной символикой компании на стенах офиса? Легко! Средневековый замок или таинственный лес во всю стену? Тоже легко! Дизайнеры типографии помогут определиться с изображением, размерами и способом изготовления картины.

"АРТ PROrezz" работает на широкоформатном шестицветном принтере, который печатает водостойкими красками. Это обеспечивает превосходное качество печати и абсолютную экологическую безопасность материала.

Также в компании можно заказать одноцветные, полноцветные и прозрачные наклейки различных форм и размеров. Их можно разместить на стенах, полу, стеклянных дверях и витринных окнах. Они не захламляют пространство и смотрятся оригинально. Наклейки устойчивы к влаге и солнечным лучам, поэтому сохраняются на долгое время.

Получить консультацию, рассчитать и оформить заказ можно в офисе, по почте или по телефону: ул. Деповская 7, офис 114 (первый этаж), print@prorezz.ru, +7 (3852) 50-32-88

Сайт: prorezz.ru, ВКонтакте, Одноклассники, instagram