Как только туристы не издеваются над Пизанской башней на фото

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Сегодня, 06:45.
Туризм

Привезти из Пизы фото с каким-нибудь вычурным издевательством над главной местной достопримечательностью, наверное, самый лучшие сувенир из тех краёв. Для того средневековые прорабы и напортачили со строением, они тогда еще догадались, что миллиарды китайцев наделают миллиарды телефонов с фотоаппаратами, на которые будут снимать миллиарды изображений падающей в чей-то рот башни. И часто этими фотографами будут все те же китайцы.

Из Пизы с любовью. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Из Пизы с любовью. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Из Пизы с любовью. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Из Пизы с любовью. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Из Пизы с любовью. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Из Пизы с любовью. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Из Пизы с любовью. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Из Пизы с любовью. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Из Пизы с любовью. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Из Пизы с любовью. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Из Пизы с любовью. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Из Пизы с любовью. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Из Пизы с любовью. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Из Пизы с любовью. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Из Пизы с любовью. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Из Пизы с любовью. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Из Пизы с любовью. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Из Пизы с любовью. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Из Пизы с любовью. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Из Пизы с любовью. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Из Пизы с любовью. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Из Пизы с любовью. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Из Пизы с любовью. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Из Пизы с любовью. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Из Пизы с любовью. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Из Пизы с любовью. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Из Пизы с любовью. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Из Пизы с любовью. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Из Пизы с любовью. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Из Пизы с любовью. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.

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