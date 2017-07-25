Как только туристы не издеваются над Пизанской башней на фото

Привезти из Пизы фото с каким-нибудь вычурным издевательством над главной местной достопримечательностью, наверное, самый лучшие сувенир из тех краёв. Для того средневековые прорабы и напортачили со строением, они тогда еще догадались, что миллиарды китайцев наделают миллиарды телефонов с фотоаппаратами, на которые будут снимать миллиарды изображений падающей в чей-то рот башни. И часто этими фотографами будут все те же китайцы.

Из Пизы с любовью. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Из Пизы с любовью. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Из Пизы с любовью. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Из Пизы с любовью. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Из Пизы с любовью. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Из Пизы с любовью. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Из Пизы с любовью. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Из Пизы с любовью. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Из Пизы с любовью. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Из Пизы с любовью. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Из Пизы с любовью. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Из Пизы с любовью. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Из Пизы с любовью. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Из Пизы с любовью. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Из Пизы с любовью. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Из Пизы с любовью. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Из Пизы с любовью. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Из Пизы с любовью. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Из Пизы с любовью. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Из Пизы с любовью. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Из Пизы с любовью. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Из Пизы с любовью. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Из Пизы с любовью. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Из Пизы с любовью. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Из Пизы с любовью. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Из Пизы с любовью. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Из Пизы с любовью. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Из Пизы с любовью. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Из Пизы с любовью. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Из Пизы с любовью. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Источник.