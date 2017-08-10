Полный "релакс": отдых в Горном Алтае на снимках из соцсетей

Сезон отдыха в Горном в самом разгаре. Каждый день в соцсетях появляются сотни снимков, на которых — великолепные горные вершины, бирюзовые реки и озёра, шикарные отели с бассейнами и многое другое, что так манит туристов на Алтай. Смотрите, что нашёл altapress.ru.