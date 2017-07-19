Как уберечь интернет-оборудование от перепадов электроэнергии при отключении из-за грозы и усиления ветра

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Сегодня, 11:36.
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В связи с продолжающимся в регионе грозовым периодом просим выключать модемы, ТВ-приставки, мониторы из сети в следующих случаях:

  • при приближении грозового фронта, усилении ветра;
  • после аварийного отключения электроэнергии (чтобы избежать возможного перепада напряжения в сети во время включения);
  • при отъезде из дома, на случай долгого отсутствия (отпуск, командировка);
  • в ночное время.
Гроза в Барнауле.
Гроза в Барнауле. Фото: Михаил Хаустов.

В случае непогоды DSL-модемы, сплиттеры лучше отключить также и от телефонной сети.

Предпринятые вами меры помогут вам сохранить работоспособность оборудования и "погоду в доме"!

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