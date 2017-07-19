Как уберечь интернет-оборудование от перепадов электроэнергии при отключении из-за грозы и усиления ветра

В связи с продолжающимся в регионе грозовым периодом просим выключать модемы, ТВ-приставки, мониторы из сети в следующих случаях:
- при приближении грозового фронта, усилении ветра;
- после аварийного отключения электроэнергии (чтобы избежать возможного перепада напряжения в сети во время включения);
- при отъезде из дома, на случай долгого отсутствия (отпуск, командировка);
- в ночное время.
В случае непогоды DSL-модемы, сплиттеры лучше отключить также и от телефонной сети.
Предпринятые вами меры помогут вам сохранить работоспособность оборудования и "погоду в доме"!