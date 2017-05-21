Как улучшить жилищные условия ветерана?

Анатолий из Барнаула спрашивает: "Моя мама инвалид I группы, ветеран труда, ветеран войны. Она живет в частном доме, который находится в плачевном состоянии. Можно ли как-то улучшить ее жилищные условия?"
В Минтрудсоцзащите Алтайского края рассказали:
В соответствии с ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" меры социальной поддержки по обеспечению жильем предоставляются ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающимся в улучшении жилищных условий и вставшим на учет до 1 января 2005 года. Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем осуществляется в форме субсидий на приобретение (строительство) жилья.
Инвалиды, вставшие на учет после 1 января 2005 года, обеспечиваются жильем в соответствии с жилищным законодательством РФ. Предоставление жилья малоимущим гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, осуществляется по договорам социального найма органами местного самоуправления. Гражданин вправе обратиться в орган местного самоуправления с заявлением о принятии на учет в качестве нуждающегося.
Меры социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов труда не предусмотрены.
Ветераны ВОВ подлежат обеспечению жильем в рамках ФЗ "О ветеранах"и указа президента РФ "Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ". Решение о признании граждан нуждающимися принимает жилищная комиссия администрации района (города) на основании рассмотрения полного пакета документов.
Граждане признаются нуждающимися в случае, если являются собственниками или нанимателями жилого помещения по договорам социального найма или членами семьи такого человека (супруг, дети, родители) и обеспечены общей площадью на одного члена семьи менее учетной нормы, либо проживают в помещении, не отвечающему установленным требованиям.
Признать дом непригодным для проживания на основании заявления собственника может межведомственная комиссия, которая проводит оценку. В поселениях без централизованных инженерных сетей в одно- и двухэтажных зданиях допускается отсутствие водопровода и канализации. В общекраевом списке таких нуждающихся в настоящее время 201 человек.
Великой Отечественной войны, меры социальной поддержки по обеспечению жильем которым установлены статьями 14 и 15 Федерального закона от 12.01.1995 No. 5-ФЗ "О ветеранах", включаются в список граждан - получате
Меры социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов ВОВ имеющих статус лиц, проработавших в тылу не менее шести месяцев, не предусмотрено.
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