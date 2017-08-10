Как в Алтайском крае идет переход на карты "Мир" и что об этом говорят их владельцы

Национальные карты "Мир" с 1 июля 2017 года выдают всем "новым" пенсионерам и бюджетникам. Важный момент: речь идет только о тех гражданах, которые выбрали способ получения денег — с помощью банковской карты.

Карты "Мир" уже выдали сотрудникам управления Федеральной налоговой службы, администрации края, управления фонда соцстрахования, сообщили altapress.ru в этих ведомствах.

Эмиссия нового платежного инструмента идет весьма динамично: уже к началу апреля, по данным отделения Сибирского ГУ ЦБ по краю, в крае эмитировали 54,5 тыс. карт "Мир", к 1 июля уже 148 тыс. Но и это только начало: в Сбербанке нам рассказали, что больше 400 тыс. жителей Алтайского края и Республики Алтай получают пенсии и социальные выплаты, количество бюджетников немногим меньше.

Так или иначе, сейчас практически все банки, выпускающие в крае карты международных платежных систем, эмитируют и национальные карты. К приему карт полностью готова вся инфраструктура: более 2,5 тыс. банкоматов и более 29 тыс. торговых терминалов на территории края.

Какая-то она не такая

Между тем, впечатления держателей "Мира" пока не слишком позитивные — видимо, к новому продукту еще не привыкли. Вот что рассказали участники соцсети Facebook из Алтайского края.

"Пользуюсь “Миром" меньше недели, банкоматы-магазины принимают... Но после "Визы голд" как будто в 19 век попала. Она даже на ощупь какая-то не такая, тоньше"...

"Выдали на работе. На нее приходит зарплата, я через 15 секунд перевожу деньги с мира на свою "Визу" в том же Сбере, и пользуюсь ей".

"Нам выдали еще весной. Использовала только для аккумулирования средств родителей на выпускной, оплаты онлайн и переводов. В этом плане никаких вопросов не было, но использовать в банкоматах или магазинах пока не решилась".

"Пользуюсь этой картой как пенсионер первый месяц . Оплатить покупки в магазинах по ней можно, а вот И-нет МТС ее не принял. Хотя на их сайте вроде бы она и значится. Такая вот загогулина, понимаешь".

"Моб. банк" за "визу" стоил 30 рэ, а "мир" - 60. Хоть в пику поганым иноземцам сделали бы еще меньше".

"Карта разочаровала"

Свои претензии к новому импортозаместительному платежному продукту высказывают и на страничке карты "Мир" в этой же соцсети. Представители оператора (акционерного общества "Национальная система платежных карт") отвечают на все вопросы.

Андрей Капылов:

Есть у меня карта "Мир", но разочаровала, не могу её пополнить ни с телефона ни с электронных кошельков.

Платежная карта "Мир":

Андрей, здравствуйте! Все зависит от условий использования, установленных банком-эмитентом карты. Мы рекомендуем уточнить информацию по существующим возможностям и ограничениям в справочной службе или ближайшем структурном подразделении банка, обслуживающего Вашу карту "Мир".

Владислава Перекотиенко:

Бюджетникам предлагается только "Мир" Классическая. Что, согласитесь, резко ограничивает возможности.

Платежная карта "Мир":

Предложение зависит от банков и зарплатных проектов, которые выбирают предприятия.

Какие новшества появились

Тем временем банки и оператор по ходу пьесы совершенствуют продукт. Вот какие новшества появились в последнее время.

Кобейджинговые карты

Известно, что "Миром" пока нельзя расплачиваться за рубежом. И вот специально для этих случаев ряд банков выпускают ко-бейджинговые карты. Это совместные карты двух платежных систем — в данном случае национальный и международной. По данным НСПК, сейчас банки уже выпускают совместные карты с такими международными системами как Maestro, JCB и UnionPay ("Мир"-Maestro, "Мир"-JCB, "Мир"-UnionPay).

Такой картой можно расплачиваться в России как национальной, а за рубежом — как международной.

Али-экспресс

Одна из новостей июля - картой "Мир" теперь можно оплачивать покупки на AliExpress Russian.

Бесконтактные карты

Карты, которыми можно расплачиваться в одно прикосновение к терминалу, - хит банковской моды. Некоторые банки еще весной заявили, что уже эмитируют бесконтактный "Мир" - например, Тинькофф Банк. В алтайском отделении Сбербанка сообщили, что в октябре этот банк тоже запустит поддержку бесконтактной оплаты новыми картами.

Справка

Решение о создании в России своей платежной системы власти приняли в 2014 году. Поводом стало то, что после присоединения Крыма были заблокированы операции, проводимые внутри России по картам международных платежных систем, выпущенных нашими банками. В июле 2014 года была создана национальная система платежных карт, в начале 2015 года утверждена стратегия ее развития.

До 1 июля 2018 года карты "Мир" получат все сотрудники бюджетных организаций, которые сейчас пользуются картами международных платежных систем.

Пенсионеров переведут на "Мир" к 1 июля 2020 года, карты им будут менять по мере истечения срока действия прежней. Очень важная деталь: для пенсионеров выпуск и обслуживание как минимум одной карты "Мир" будет бесплатным.