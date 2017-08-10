Как в Алтайском крае идет переход на карты "Мир" и что об этом говорят их владельцы

Количество держателей карт национальной платежной системы "Мир" в Алтайском крае растет лавинообразно. По данным отделения Главного Сибирского управления ЦБ по Алтайскому краю, в прошлом году в регионе было эмитировано 3,6 тыс этих карт. На 1 июля их было выпущено почти в 30 раз больше. Возможности этого нового продукта совершенствуются, а вот впечатления держателей карт неоднозначные.
Национальные карты "Мир" с 1 июля 2017 года выдают всем "новым" пенсионерам и бюджетникам. Важный момент: речь идет только о тех гражданах, которые выбрали способ получения денег — с помощью банковской карты.
Карты "Мир" уже выдали сотрудникам управления Федеральной налоговой службы, администрации края, управления фонда соцстрахования, сообщили altapress.ru в этих ведомствах.
Эмиссия нового платежного инструмента идет весьма динамично: уже к началу апреля, по данным отделения Сибирского ГУ ЦБ по краю, в крае эмитировали 54,5 тыс. карт "Мир", к 1 июля уже 148 тыс. Но и это только начало: в Сбербанке нам рассказали, что больше 400 тыс. жителей Алтайского края и Республики Алтай получают пенсии и социальные выплаты, количество бюджетников немногим меньше.
Так или иначе, сейчас практически все банки, выпускающие в крае карты международных платежных систем, эмитируют и национальные карты. К приему карт полностью готова вся инфраструктура: более 2,5 тыс. банкоматов и более 29 тыс. торговых терминалов на территории края.
Какая-то она не такая
Между тем, впечатления держателей "Мира" пока не слишком позитивные — видимо, к новому продукту еще не привыкли. Вот что рассказали участники соцсети Facebook из Алтайского края.
"Пользуюсь “Миром" меньше недели, банкоматы-магазины принимают... Но после "Визы голд" как будто в 19 век попала. Она даже на ощупь какая-то не такая, тоньше"...
"Выдали на работе. На нее приходит зарплата, я через 15 секунд перевожу деньги с мира на свою "Визу" в том же Сбере, и пользуюсь ей".
"Нам выдали еще весной. Использовала только для аккумулирования средств родителей на выпускной, оплаты онлайн и переводов. В этом плане никаких вопросов не было, но использовать в банкоматах или магазинах пока не решилась".
"Пользуюсь этой картой как пенсионер первый месяц . Оплатить покупки в магазинах по ней можно, а вот И-нет МТС ее не принял. Хотя на их сайте вроде бы она и значится. Такая вот загогулина, понимаешь".
"Моб. банк" за "визу" стоил 30 рэ, а "мир" - 60. Хоть в пику поганым иноземцам сделали бы еще меньше".
"Карта разочаровала"
Свои претензии к новому импортозаместительному платежному продукту высказывают и на страничке карты "Мир" в этой же соцсети. Представители оператора (акционерного общества "Национальная система платежных карт") отвечают на все вопросы.
Андрей Капылов:
Есть у меня карта "Мир", но разочаровала, не могу её пополнить ни с телефона ни с электронных кошельков.
Платежная карта "Мир":
Андрей, здравствуйте! Все зависит от условий использования, установленных банком-эмитентом карты. Мы рекомендуем уточнить информацию по существующим возможностям и ограничениям в справочной службе или ближайшем структурном подразделении банка, обслуживающего Вашу карту "Мир".
Владислава Перекотиенко:
Бюджетникам предлагается только "Мир" Классическая. Что, согласитесь, резко ограничивает возможности.
Платежная карта "Мир":
Предложение зависит от банков и зарплатных проектов, которые выбирают предприятия.
Какие новшества появились
Тем временем банки и оператор по ходу пьесы совершенствуют продукт. Вот какие новшества появились в последнее время.
Кобейджинговые карты
Известно, что "Миром" пока нельзя расплачиваться за рубежом. И вот специально для этих случаев ряд банков выпускают ко-бейджинговые карты. Это совместные карты двух платежных систем — в данном случае национальный и международной. По данным НСПК, сейчас банки уже выпускают совместные карты с такими международными системами как Maestro, JCB и UnionPay ("Мир"-Maestro, "Мир"-JCB, "Мир"-UnionPay).
Такой картой можно расплачиваться в России как национальной, а за рубежом — как международной.
Али-экспресс
Одна из новостей июля - картой "Мир" теперь можно оплачивать покупки на AliExpress Russian.
Бесконтактные карты
Карты, которыми можно расплачиваться в одно прикосновение к терминалу, - хит банковской моды. Некоторые банки еще весной заявили, что уже эмитируют бесконтактный "Мир" - например, Тинькофф Банк. В алтайском отделении Сбербанка сообщили, что в октябре этот банк тоже запустит поддержку бесконтактной оплаты новыми картами.
Справка
Решение о создании в России своей платежной системы власти приняли в 2014 году. Поводом стало то, что после присоединения Крыма были заблокированы операции, проводимые внутри России по картам международных платежных систем, выпущенных нашими банками. В июле 2014 года была создана национальная система платежных карт, в начале 2015 года утверждена стратегия ее развития.
До 1 июля 2018 года карты "Мир" получат все сотрудники бюджетных организаций, которые сейчас пользуются картами международных платежных систем.
Пенсионеров переведут на "Мир" к 1 июля 2020 года, карты им будут менять по мере истечения срока действия прежней. Очень важная деталь: для пенсионеров выпуск и обслуживание как минимум одной карты "Мир" будет бесплатным.