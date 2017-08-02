Разбить кирпич и приземлиться у фонтанов. Как в Барнауле отметили День десантника

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Жизнь

2 августа в Барнауле отметили День ВДВ. Традиционно десантники начали праздник утренним митингом на площади Ветеранов. Потом построились в колонну и прошли с флагами до Мемориала Славы. Там празднующие возложили цветы в память о павших на полях сражений.

День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

В 14.00 на пляже "Водный мир" начались спортивные соревнования и праздничный концерт.

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