Разбить кирпич и приземлиться у фонтанов. Как в Барнауле отметили День десантника

2 августа в Барнауле отметили День ВДВ. Традиционно десантники начали праздник утренним митингом на площади Ветеранов. Потом построились в колонну и прошли с флагами до Мемориала Славы. Там празднующие возложили цветы в память о павших на полях сражений.

День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru День десантника в Барнауле. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В 14.00 на пляже "Водный мир" начались спортивные соревнования и праздничный концерт.