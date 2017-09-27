Как в Барнауле пройдет юбилейный X Алтайский региональный ИТ-форум

По словам председателя комитета Алтайской ТПП по информационным технологиям, директора компании "1С-Галэкс" Елены Акуловой, за эти годы форум стал настолько популярным, что его аудитория увеличилась в несколько раз. В этом году организаторы подготовили новые темы и площадки и ожидают более 700 участников.

Цель регионального ИТ-форума заключается в том, чтобы повысить уровень развития информационного общества и качество жизни населения за счет использования специальных технологий, организовать площадку для обмена передовыми ИТ-практиками, продвинуть товары и услуги ИТ-разработчиков.

Новинкой десятого форума станет площадка "Дирижеры изменений (ИТ для финансовых директоров)". По словам Елены Акуловой, на этой секции руководители компаний и финотделов смогут узнать, как усовершенствовать работу своей фирмы.

В этом году также будут работать площадки "Информационная безопасность", "Умный и безопасный город", "Инфраструктура. Облака. ЦОД", "ИТ для государства и общества", "Профориентация в ИТ". Организаторы сообщают, что на демозоне выставят новые программные обеспечения и оборудование.

На форуме подведут итоги краевого конкурса "Лучшие проекты информатизации на Алтае". Успешные проекты могут заручиться поддержкой инвесторов. В этом году эксперты допустили к финалу 28 интересных проектов. Они оценят разработки их по нескольким номинациям. Среди заявок есть серьезные проекты, которые уже внедрены в работу компаний, и стартапы. Большая часть проектов-участников после форума реализуется не только в крае, но и за его пределами, отметила Елена Акулова.

Елена Акулова,

директор компании "1С-Галэкс", председатель комитета Алтайской ТПП по информационным технологиям:

Как правило, после форума мы рекомендуем лучшие проекты на общероссийские конкурсы. Это дает возможность участникам искать инвесторов по всей России. Главная цель конкурса – продвинуть лучшие ИТ-разработки, найти способы решения технических и социально-экономических задач региона. Многие проекты, которые участвовали в конкурсе в разные годы, сейчас активно используются в быту. К примеру, приложение "Умный транспорт", показывающее, когда приедет автобус на остановку, и другие.

На сцене краевого театра драмы также выберут победительницу конкурса "Мисс ИТ". В этом году в нем участвуют 12 девушек, работающих в ИТ-отделах компаний Барнаула.

Посетить форум может каждый, кто интересуется развитием информационных технологий. Участие в нем бесплатное.

Познакомиться с программой ИТ-форума можно на сайте.

Справка

Первый ИТ-форум прошел 28 ноября 2008 года. Ежегодно сотрудники и руководители фирм, а также ведущие специалисты в области информационных технологий собираются на одной площадке, чтобы обменяться профессиональным опытом и обсудить актуальные проблемы внедрения и развития информационных технологий региона.

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