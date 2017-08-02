Как в "малой Мордовии", на Алтае провели фестиваль национальных культур

Фестиваль национальных культур. Фото: Олег Укладов. Фестиваль национальных культур. Фото: Олег Укладов. Фестиваль национальных культур. Фото: Олег Укладов. Фестиваль национальных культур. Фото: Олег Укладов. Фестиваль национальных культур. Фото: Олег Укладов. Фестиваль национальных культур. Фото: Олег Укладов. Фестиваль национальных культур. Фото: Олег Укладов. Фестиваль национальных культур. Фото: Олег Укладов. Фестиваль национальных культур. Фото: Олег Укладов. Фестиваль национальных культур. Фото: Олег Укладов. Фестиваль национальных культур. Фото: Олег Укладов. Фестиваль национальных культур. Фото: Олег Укладов. Фестиваль национальных культур. Фото: Олег Укладов. Фестиваль национальных культур. Фото: Олег Укладов.

На фестиваль приехали творческие коллективы из разных районов края и соседних регионов, а из самой Республики Мордовия приехала известная группа "Торама". Мероприятие назвали по-мордовски "Вастома Ялгат" — "Встреча друзей". Друзей на праздник, несмотря на дождливую погоду, собралось около пяти тысяч.

Национальные вареники с капустой, лучком и маком, суп букоям на костре, мордовская окрошка с килькой, уха на огне, молодая картошечка (модамарь) с ароматным укропом и малосольными огурчиками с хреном, блинчики на деревенском молоке со свежесвареным творогом и домашней сгущенкой... Только от этого гастрономического рая у гостей фестиваля кружилась голова. Добавьте ко всему огромный хоровод, который объединил в единое целое всех участников праздника, душевные песни, пляски, народные игрища. А в конце — концерт популярной группы "Торама" из Мордовской Республики.

Народный фестиваль

Год назад в Борисово такой народный праздник организовали своими силами. Тогда инициатором выступила председатель правления краевой организации по сохранению мордовской национальной культуры "Эрзянь Мастор" Галина Водясова. Праздник получился, и его решили провести в этом году. При этом захотелось превратить его из мордовского в праздник культур других народов, живущих на Алтае. За помощью организаторы обратились к депутату Госдумы Александру Прокопьеву.

Александр Прокопьев,

депутат ГД:

К работе сразу подключились журналисты и дизайнеры, у фестиваля появился логотип, о подготовке мероприятия узнали все жители края. И не только края. За возрождение традиций выступают все народы, населяющие Сибирь, — в гости собрались представители разных народностей и национальностей.

Из Бийска привезли профессиональную сцену и звуковую аппаратуру, ведущие приехали из Барнаула. В фестивале приняли участие коллективы разных национальностей, со всей страны. На сцене выступили народный самодеятельный мордовский фольклорный ансамбль "Елга" (Чебулинский район Кемеровской области), вокальный ансамбль из Целинного района Алтайского края, фольклорный самодеятельный ансамбль "Томчанка" (Маслянинский район Новосибирской области), вокальный ансамбль белорусской песни "Вечеркi" (Первомайский район Алтайского края), фольклорный ансамбль "Сударыня" (Кытмановский район Алтайского края), ансамбль казачьей песни "Горлица" (Первомайский район Алтайского края), фольклорный коллектив "Проталина" (Заринский район Алтайского края), вокальный ансамбль "Ассоль" (Тальменский район Алтайского края), вокальный ансамбль "Золотая осень" (Барнаул), творческие коллективы из Залесовского района и многие другие.

Мордовские гости

В завершении фестиваля с большой концертной программой выступили гости из Мордовии. Борисовцы очень хотели увидеть у себя на празднике знаменитый фольклорный ансабль "Торама". Депутат Прокопьев помог сельчанам привезти артистов на Алтай.

Этому ансамблю уже 25 лет. Наряду с мокшанскими и эрзянскими многоголосными песнями ансамбль показывает древние обычаи и ритуалы. "Очень здорово, что у вас на Алтае есть мордовская культура, и вы ее поддерживаете. Благодаря таким начинаниям есть надежда, что она сохранится в нашей многонациональной России. Министр культуры Республики Мордовия выражает благодарность депутату Государственной Думы Александру Прокопьеву за организацию фестиваля. Мы, в свою очередь, очень рады принять в нем участие", — рассказал журналистам руководитель ансамбля Андрей Николаев.

Музыканты не раз выступали в Москве, на открытии крупных международных спортивных соревнований. "Торама" широко известна за рубежом благодаря постоянному участию в концертах в Эстонии, Финляндии, Латвии, Швеции, Польше и Англии.

Путь на Алтай у "Торамы" оказался нелегким, но музыканты добрались вовремя, успели отдохнуть с дороги, попариться в бане и вышли на сцену. Начавшийся в это время дождь не стал помехой: гости открыли зонты и с удовольствием слушали мордовские напевы в современном исполнении. "Небо Алтая встретило нас пасмурно, но жители развеяли все тучи", — выйдя на сцену, сказал руководитель "Торамы".

Так праздник небольшого мордовского села, где нет и тысячи жителей, превратился в большое событие для народов и культур Алтайского края "Встреча друзей".

Рецепт вареников с капустой и маком

Ни один национальный праздник не может обойтись без дегустации блюд народной кухни. Одно из самых известных мордовских блюд – вареники с капустой и маком. Кочан капусты трется на терке, солится, из капусты отжимается лишняя влага. В большом количестве подсолнечного масла обжаривается репчатый лук, к нему добавляется мак и жарится еще несколько минут. Капуста заливается маслом с луком и маком, перемешивается. Начинка готова. Дальше берется обычное тесто (как на пельмени) и лепятся вареники. Это блюдо обязательно подается на поминках и готовится в пост. Мак придает своеобразный привкус.

Судя по очереди к палатке, где продавец из местного магазина Светлана Тимофеева по символической цене торговала варениками, они многим пришлись по вкусу. За полторы недели в Борисово налепили и наморозили 50 кг вареников, которые были съедены гостями фестиваля за несколько часов.

Справка

Селу Борисово в 2017 году исполняется 285 лет. В начале 1730-х годов предки сегодняшних борисовцев из Мордовии пошли искать хорошую землю и обосновались на Алтае. Семьи были большие и крепкие. Если в хозяйстве насчитывалось 10–12 коров, семья считалась бедной. На каждого члена семьи должно было приходиться хотя бы две-три коровы. Традиция держать большое хозяйство сохраняется в селе до сих пор.