Как в вестерне. Алтайские пограничники гнались на лошадях за казахстанским всадником

В Усть-Коксинском районе Республики Алтай пограничники за сутки задержали две конные группы нарушителей из Казахстана.
В первом случае сотрудники погрануправления обнаружили три дорожки следов лошадей, уходивших от госграницы вглубь территории России. Вскоре пограничники обнаружили трех всадников, их потребовали остановиться. Двое из наездников подчинились, а третий стал уходить от наряда. Тогда пограничники воспользовались лошадьми задержанных и догнали нарушителя, сообщает официальный сайт РА.
Задержанные оказались гражданами Казахстана, которые незаконно пересекли госграницу, чтобы порыбачить на российской территории. Один из задержанных вообще не имел при себе документов.
В тот же день на том же направлении в Усть-Коксинском районе были остановлены два всадника без документов. И они оказались гражданами соседнего государства, которые также решили порыбачить в России.
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