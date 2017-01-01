Как самые спортивные семьи Алтая ведут здоровый образ жизни на селе

Награждение семей на XXXII зимней олимпиаде сельских спортсменов Алтая. Фото: предоставлено организаторами мероприятия. Награждение семей на XXXII зимней олимпиаде сельских спортсменов Алтая. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Награждение семей на XXXII зимней олимпиаде сельских спортсменов Алтая. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Награждение спортивных семей на XXXII зимней олимпиаде сельских спортсменов Алтая. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Награждение спортивных семей на XXXII зимней олимпиаде сельских спортсменов Алтая. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Награждение спортивных семей на XXXII зимней олимпиаде сельских спортсменов Алтая. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

В соревнования среди спортивных семей Ядыкиных привели их друзья из Красногорского района — Илья и Елена Анисимовы. Они на олимпиадах сельских спортсменов не новички: в своей дисциплине регулярно бывают в "призах". В этом году "ученики" превзошли своих "наставников". Ядыкины по итогам личных соревнований среди семей с мальчиками поднялись на первое место, Анисимовы оказались на третьем. Ольга Ядыкина шутя говорит: "Они, наверно, уже пожалели, что когда-то нас позвали на олимпиаду. Сами вырастили себе конкурентов".

Занятия физкультурой перевернули всю вселенную семьи Ядыкиных. Еще несколько лет назад молодая мама Ольга была хореографом в местном доме культуры. И ее это вполне устраивало. После того, как тренировки и спортивный азарт плотно вошли в их жизнь, она все круто изменила, повесив танцевальную обувь на крючок. Теперь Ольга тренер по лыжам в местном ДЮСШ. Уже восемь месяцев она занимается с сельскими ребятишками.

Ольга Ядыкина,

победитель XXXII зимней олимпиады сельских спортсменов в дисциплине спортивные семьи с мальчиком:

К сожалению, этот вид спорта у нас считается не перспективным. Нет хороших лыж, нет нормальной трассы. Но мы все равно выкручиваемся. Приходится в буквальном смысле бегать за отдыхающими на снегоходах с просьбой укатать нам трассу. Платим им деньги на бензин из своего кармана. А что делать, иначе бы вообще никаких вариантов заниматься лыжами не было. Мы часто ездим на "Трассу здоровья" в Барнаул. В этом году свозили сына Арсения. У него от увиденного глаза загорелись, так все понравилось. Ребенок спросил у меня: "Мама, почему у нас не может быть так?". Я честно не знала, что ему ответить.

Алексей Ядыкин рассказывает: в этом году с занятиями вообще беда. Только удается немного привести в порядок лыжню, тут же поднимаются метели и все приходится делать заново. Поэтому спортивная семья уже давно лелеет мечту купить "Буран", который бы пригодился в каждодневном обустройстве трассы. Глядишь и лыжный спорт стал бы в Кытманово чуть популярнее.

Пока же этого не произошло, семейство Ядыкиных пытается привлечь односельчан к здоровому образу жизни собственным примером. Так, начиная с апреля они устраивают регулярные пробежки на свежем воздухе, летом занимаются плаванием, катаются на велосипедах. К таким прогулкам потихоньку приобщается и четырехлетняя дочь Ядыкиных Аня. У нее хоть и нет своего двухколесного "коня", зато есть люлька на папином велосипеде, в которой малышка передвигается вместе с родителями.

Ольга Ядыкина,

победитель XXXII зимней олимпиады сельских спортсменов в дисциплине спортивные семьи с мальчиком:

Не удивляйтесь, велосипед для сельских жителей уже в новинку. Людям привычнее сесть на автомобиль и доехать до магазина, чем добраться пешком или на велосипеде. У нас есть друзья, которые хотели последовать нашему примеру. Купили велики, покатались неделю и бросили. Это ведь не так легко, сила воли нужна.

Ядыкины занимаются физкультурой и дома. Подтягивания, качание пресса и другие не сложные упражнения уже давно вошли у них в привычку. Алексей рассказывает: если хотя бы один член семьи начинает тренироваться, к нему подключаются все остальные. Это закон.

Кстати, первые успехи демонстрирует и маленькая Аннушка, наставником которой стал старший брат. Уже сейчас девочка делает 18 повторений на пресс в минуту и уверенно передвигается на детских лыжах. А свои навыки в дартс отрабатывает, кидая в стену карандаши. В общем еще чуть-чуть и Ядыкины смогут побороться за звание сильнейших среди спортивных семей с девочкой. По крайней мере дочка Аня говорит родителям, что обязательно станет чемпионкой.

Нормальные "ненормальные"

Пока же этого не произошло, позицию лидера в этой дисциплине удерживает семья Комиссар из Родинского района. Любовь к регулярным занятиям физкультурой уже много лет прививает своим домочадцам отец семейства. Три года назад Комиссар позвали на зональные старты олимпиады, затем на краевые, где они заняли четвертое место. А два последних года спортивная семья из Родино становится лучшей в крае и привозит домой золотые медали. Николай рассказывает: передышка после олимпиады в Завьялово будет не больше двух-трех дней. После этого снова в бой.

Николай Комиссар,

победитель XXXII зимней олимпиады сельских спортсменов в дисциплине спортивные семьи с девочкой:

Лыжами я начал заниматься сравнительно недавно. Сначала катался один, потом понял, что надо привлекать к этому всю семью. Это прекрасный способ поддерживать свое здоровье.

Мама Мария рассказывает, что к предложению супруга сначала отнеслась с настороженностью. Места для спорта в ее жизни как-то не было: в школе по состоянию здоровья на физкультуру она вообще не ходила, в зрелом возрасте на тренировки не было времени. А тут встала на лыжи и понеслось. Сейчас члены семьи Комиссар стараются заниматься каждую неделю. Николай предпочитает длинные дистанции, его максимум это 30 километров. Мама с дочками проходят в половину меньше. По словам Марии прогулка на лыжах в лесу - это настоящее удовольствие.

Как и Ядыкины из Кытманово Комиссар много тренируются дома, особенно в семье любят дартс. В этом виде они проводят собственные внутри семейные соревнования. Лидирует в них традиционно мама.

Николай рассказывают, что к их увлечения здоровым образом жизни даже знакомые относятся скептически. Односельчане, когда видят, что вся семья в выходные идет на лыжню, а не смотрит дома телевизор, крутят пальцем у виска. Но Мария и Николай на это не обращают внимание.

Николай Комиссар,

победитель XXXII зимней олимпиады сельских спортсменов в дисциплине спортивные семьи с девочкой:

Конечно, хочется, чтобы условия для занятий физкультурой и здоровым образом жизни в Родино улучшались. Тогда и люди будут заинтересованы. Пока же нам приходится самим прокладывать себе путь: собираемся любителями лыж и подручными средствами очищаем трассу. Деньги на это в районе не выделяются.

Любители зимних видов спорта в Родино ждут решения еще одной проблемы. Три года назад на трассе дотла сгорела лыжная база, вместе с ней и весь инвентарь. В районе вроде и понимают необходимость ее восстановления, но время идут, а ничего не меняется.

Справка

Соревнования среди спортивных семей на краевой олимпиаде проходят в двух дисциплинах: семьи с мальчиком и семьи с девочкой. При этом детям не должно быть больше 12 лет. В общей сложности к финальным стартам допускаются 24 семьи, прошедшие зональные отборы. Они состязаются в меткости (дартс), спортивной гимнастике (у пап и мальчиков - подтягивание, у мам и дочек - пресс) и в лыжной эстафете. Ребенок, мама и папа проходят на время 0,5 км, 1 и 2 км соответственно.