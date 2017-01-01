Как самые спортивные семьи Алтая ведут здоровый образ жизни на селе

Семья Ядыкиных из села Кытманово с виду ничем не отличается от других. Глава семейства Алексей работает IT-специалистом, его жена Ольга — тренер в местной спортшколе. У них подрастают двое ребятишек. Казалось бы, все как у всех. Но мало кто знает, что Ядыкины являются золотыми медалистами олимпиады сельских спортсменов среди семей. К этому званию они шли несколько лет. За это время здоровый образ жизни вошел у них в привычку. Чтобы поддерживать форму, летом Ядыкины все вместе катаются на велосипедах, зимой регулярно выходят на лыжню. Но признаются: инфраструктура для занятия зимними видами спорта на селе оставляет желать лучшего. Еще и обильные снегопады сводят на нет все усилия привести лыжню в порядок. К здоровому образу жизни им приходится в буквальном смысле пробивать себе дорогу.
В соревнования среди спортивных семей Ядыкиных привели их друзья из Красногорского района — Илья и Елена Анисимовы. Они на олимпиадах сельских спортсменов не новички: в своей дисциплине регулярно бывают в "призах". В этом году "ученики" превзошли своих "наставников". Ядыкины по итогам личных соревнований среди семей с мальчиками поднялись на первое место, Анисимовы оказались на третьем. Ольга Ядыкина шутя говорит: "Они, наверно, уже пожалели, что когда-то нас позвали на олимпиаду. Сами вырастили себе конкурентов".
Занятия физкультурой перевернули всю вселенную семьи Ядыкиных. Еще несколько лет назад молодая мама Ольга была хореографом в местном доме культуры. И ее это вполне устраивало. После того, как тренировки и спортивный азарт плотно вошли в их жизнь, она все круто изменила, повесив танцевальную обувь на крючок. Теперь Ольга тренер по лыжам в местном ДЮСШ. Уже восемь месяцев она занимается с сельскими ребятишками.
Ольга Ядыкина,
победитель XXXII зимней олимпиады сельских спортсменов в дисциплине спортивные семьи с мальчиком:
К сожалению, этот вид спорта у нас считается не перспективным. Нет хороших лыж, нет нормальной трассы. Но мы все равно выкручиваемся. Приходится в буквальном смысле бегать за отдыхающими на снегоходах с просьбой укатать нам трассу. Платим им деньги на бензин из своего кармана. А что делать, иначе бы вообще никаких вариантов заниматься лыжами не было. Мы часто ездим на "Трассу здоровья" в Барнаул. В этом году свозили сына Арсения. У него от увиденного глаза загорелись, так все понравилось. Ребенок спросил у меня: "Мама, почему у нас не может быть так?". Я честно не знала, что ему ответить.
Алексей Ядыкин рассказывает: в этом году с занятиями вообще беда. Только удается немного привести в порядок лыжню, тут же поднимаются метели и все приходится делать заново. Поэтому спортивная семья уже давно лелеет мечту купить "Буран", который бы пригодился в каждодневном обустройстве трассы. Глядишь и лыжный спорт стал бы в Кытманово чуть популярнее.
Пока же этого не произошло, семейство Ядыкиных пытается привлечь односельчан к здоровому образу жизни собственным примером. Так, начиная с апреля они устраивают регулярные пробежки на свежем воздухе, летом занимаются плаванием, катаются на велосипедах. К таким прогулкам потихоньку приобщается и четырехлетняя дочь Ядыкиных Аня. У нее хоть и нет своего двухколесного "коня", зато есть люлька на папином велосипеде, в которой малышка передвигается вместе с родителями.
Ольга Ядыкина,
победитель XXXII зимней олимпиады сельских спортсменов в дисциплине спортивные семьи с мальчиком:
Не удивляйтесь, велосипед для сельских жителей уже в новинку. Людям привычнее сесть на автомобиль и доехать до магазина, чем добраться пешком или на велосипеде. У нас есть друзья, которые хотели последовать нашему примеру. Купили велики, покатались неделю и бросили. Это ведь не так легко, сила воли нужна.
Ядыкины занимаются физкультурой и дома. Подтягивания, качание пресса и другие не сложные упражнения уже давно вошли у них в привычку. Алексей рассказывает: если хотя бы один член семьи начинает тренироваться, к нему подключаются все остальные. Это закон.
Кстати, первые успехи демонстрирует и маленькая Аннушка, наставником которой стал старший брат. Уже сейчас девочка делает 18 повторений на пресс в минуту и уверенно передвигается на детских лыжах. А свои навыки в дартс отрабатывает, кидая в стену карандаши. В общем еще чуть-чуть и Ядыкины смогут побороться за звание сильнейших среди спортивных семей с девочкой. По крайней мере дочка Аня говорит родителям, что обязательно станет чемпионкой.
Нормальные "ненормальные"
Пока же этого не произошло, позицию лидера в этой дисциплине удерживает семья Комиссар из Родинского района. Любовь к регулярным занятиям физкультурой уже много лет прививает своим домочадцам отец семейства. Три года назад Комиссар позвали на зональные старты олимпиады, затем на краевые, где они заняли четвертое место. А два последних года спортивная семья из Родино становится лучшей в крае и привозит домой золотые медали. Николай рассказывает: передышка после олимпиады в Завьялово будет не больше двух-трех дней. После этого снова в бой.
Николай Комиссар,
победитель XXXII зимней олимпиады сельских спортсменов в дисциплине спортивные семьи с девочкой:
Лыжами я начал заниматься сравнительно недавно. Сначала катался один, потом понял, что надо привлекать к этому всю семью. Это прекрасный способ поддерживать свое здоровье.
Мама Мария рассказывает, что к предложению супруга сначала отнеслась с настороженностью. Места для спорта в ее жизни как-то не было: в школе по состоянию здоровья на физкультуру она вообще не ходила, в зрелом возрасте на тренировки не было времени. А тут встала на лыжи и понеслось. Сейчас члены семьи Комиссар стараются заниматься каждую неделю. Николай предпочитает длинные дистанции, его максимум это 30 километров. Мама с дочками проходят в половину меньше. По словам Марии прогулка на лыжах в лесу - это настоящее удовольствие.
Как и Ядыкины из Кытманово Комиссар много тренируются дома, особенно в семье любят дартс. В этом виде они проводят собственные внутри семейные соревнования. Лидирует в них традиционно мама.
Николай рассказывают, что к их увлечения здоровым образом жизни даже знакомые относятся скептически. Односельчане, когда видят, что вся семья в выходные идет на лыжню, а не смотрит дома телевизор, крутят пальцем у виска. Но Мария и Николай на это не обращают внимание.
Николай Комиссар,
победитель XXXII зимней олимпиады сельских спортсменов в дисциплине спортивные семьи с девочкой:
Конечно, хочется, чтобы условия для занятий физкультурой и здоровым образом жизни в Родино улучшались. Тогда и люди будут заинтересованы. Пока же нам приходится самим прокладывать себе путь: собираемся любителями лыж и подручными средствами очищаем трассу. Деньги на это в районе не выделяются.
Любители зимних видов спорта в Родино ждут решения еще одной проблемы. Три года назад на трассе дотла сгорела лыжная база, вместе с ней и весь инвентарь. В районе вроде и понимают необходимость ее восстановления, но время идут, а ничего не меняется.
Справка
Соревнования среди спортивных семей на краевой олимпиаде проходят в двух дисциплинах: семьи с мальчиком и семьи с девочкой. При этом детям не должно быть больше 12 лет. В общей сложности к финальным стартам допускаются 24 семьи, прошедшие зональные отборы. Они состязаются в меткости (дартс), спортивной гимнастике (у пап и мальчиков - подтягивание, у мам и дочек - пресс) и в лыжной эстафете. Ребенок, мама и папа проходят на время 0,5 км, 1 и 2 км соответственно.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.