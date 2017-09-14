Как весело дурачатся девушки

Вначале мы хотели написать, что 14 сентября по старому-старому стилю (который был до Петра I) вообще-то новый год. И долго объяснять, почему именно 14 сентября. Но потом подумали, что раз новый год, то надо его отметить весело и задорно, как героини этих снимков, а не приставать вам с утра с занудными разъяснениями. С новым годом, в общем.

Девушки дурачатся. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Девушки дурачатся. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Девушки дурачатся. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Девушки дурачатся. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Девушки дурачатся. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Девушки дурачатся. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Девушки дурачатся. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Девушки дурачатся. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Девушки дурачатся. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Девушки дурачатся. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Девушки дурачатся. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Девушки дурачатся. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Девушки дурачатся. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Девушки дурачатся. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Девушки дурачатся. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Девушки дурачатся. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Девушки дурачатся. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Девушки дурачатся. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Девушки дурачатся. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Девушки дурачатся. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Девушки дурачатся. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Девушки дурачатся. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Девушки дурачатся. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Девушки дурачатся. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Девушки дурачатся. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Источник.