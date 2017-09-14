Как весело дурачатся девушки

Вначале мы хотели написать, что 14 сентября по старому-старому стилю (который был до Петра I) вообще-то новый год. И долго объяснять, почему именно 14 сентября. Но потом подумали, что раз новый год, то надо его отметить весело и задорно, как героини этих снимков, а не приставать вам с утра с занудными разъяснениями. С новым годом, в общем.
Девушки дурачатся. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Девушки дурачатся. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Девушки дурачатся. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Девушки дурачатся. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Девушки дурачатся. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Девушки дурачатся. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Девушки дурачатся. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Девушки дурачатся. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Девушки дурачатся. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Девушки дурачатся. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Девушки дурачатся. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Девушки дурачатся. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Девушки дурачатся. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Девушки дурачатся. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Девушки дурачатся. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Девушки дурачатся. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Девушки дурачатся. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Девушки дурачатся. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Девушки дурачатся. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Девушки дурачатся. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Девушки дурачатся. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Девушки дурачатся. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Девушки дурачатся. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Девушки дурачатся. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Девушки дурачатся. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.