Продолжаем публиковать архивные фото Барнаула. На этот раз — подборка из жизни 30-х годов. Здесь в том числе можно увидеть снимки бывшего парка Меланжевого комбината (сейчас "Изумрудный") и лесопильного завода (территория бывшего Барнаульского сереброплавильного завода).
Площадь Свободы (до 1933 г. - Соборная пл.). Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Празднование Первомая на площади Свободы. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Как выглядел Барнаул в 30-е годы XX века. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Перед спортивным праздником ( у здания пед. училища - бывшей женской гимназии, ул.Пушкина, 60). Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Праздник республик во дворе пед. училища. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Вид на пр. Социалистический, справа - физиолечебница. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Здание физиолечебницы, с 1950г. краевая больница (ул.Пушкина, 58). Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Как выглядел Барнаул в 30-е годы XX века. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Сквер с фонтаном на пл.Свободы, место взорванного в 1935 г. Петропавловского собора. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Как выглядел Барнаул в 30-е годы XX века. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Первая автобусная линия Пл.Свободы - Вокзал, открыта в 1929 г. Справа - часовня иконы Божьей матери. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Отделение Сибкрайиздата на пересечении с ул.Республики ( с 1963 г. ул.Ползунова). Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Горпрофсовет, бывшее здание Барнаульской городской думы постройки 1916 г. (пр.Ленина, 4). Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Как выглядел Барнаул в 30-е годы XX века. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Как выглядел Барнаул в 30-е годы XX века. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Здание Алтайского союза кооперативов, с 1937 г. - УВД (пр.Ленина, 8). Фото: retro.moi-barnaul.ru.
На проспекте Ленина. Второй этаж здания справа в 1930-37 гг. занимал мед.техникум, до 1954г. - фельдшерско-акушерская школа (пр.Ленина, 14). Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Как выглядел Барнаул в 30-е годы XX века. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Выпускники мед. техникума 1935г. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Гимнастки медицинского техникума. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
В спортзале техникума, 1933 г. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Городская эстафета, 1935 г. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Горком партии, с 1937 г. - горисполком , (пр.Ленина, 18). Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Празднование Первомая. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Школа №1 (1937-1969 гг.), ранее кожевенный техникум, бывшее здание духовного училища, (пр.Ленина, 17). Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Выпускники школы (слева в верхнем углу Марк Юдалевич, Петр Бородкин). Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Памятник павшим за установление советской власти, установлен в 1928 г. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Вид на пр.Ленина вниз от ул.Никитина. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Стадион БПСО Динамо (Барнаульского пролетарского спорт. общества), до 1927 г. - спортплощадка для совторгслужащих. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Стадион БПСО Динамо (Барнаульского пролетарского спорт. общества), до 1927 г. - спортплощадка для совторгслужащих. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Стадион БПСО Динамо (Барнаульского пролетарского спорт. общества), до 1927 г. - спортплощадка для совторгслужащих. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Стадион БПСО Динамо (Барнаульского пролетарского спорт. общества), до 1927 г. - спортплощадка для совторгслужащих. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Стадион БПСО Динамо (Барнаульского пролетарского спорт. общества), до 1927 г. - спортплощадка для совторгслужащих. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Стадион БПСО Динамо (Барнаульского пролетарского спорт. общества), до 1927 г. - спортплощадка для совторгслужащих. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Стадион БПСО Динамо (Барнаульского пролетарского спорт. общества), до 1927 г. - спортплощадка для совторгслужащих. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Стадион БПСО Динамо (Барнаульского пролетарского спорт. общества), до 1927 г. - спортплощадка для совторгслужащих. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Стадион БПСО Динамо (Барнаульского пролетарского спорт. общества), до 1927 г. - спортплощадка для совторгслужащих. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
На заднем плане бывшее здание 4-х-классного городского училища, впоследствии школа №9, школа-интернат (ул.Короленко, 51). Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Стадион БПСО Динамо (Барнаульского пролетарского спорт. общества), до 1927 г. - спортплощадка для совторгслужащих. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Как выглядел Барнаул в 30-е годы XX века. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Как выглядел Барнаул в 30-е годы XX века. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Как выглядел Барнаул в 30-е годы XX века. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Как выглядел Барнаул в 30-е годы XX века. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Гимнастки БПСО Динамо. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Как выглядел Барнаул в 30-е годы XX века. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Как выглядел Барнаул в 30-е годы XX века. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Учащиеся сельхозтехникума на своей Олимпиаде. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Стенные газеты БПСО Динамо. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Как выглядел Барнаул в 30-е годы XX века. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Первенство города по волейболу, играют женские команды Динамо и Медик, 1937 г. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Клуб меланжевого комбината на площади его имени (с 1956 г. - пл.Октября), открыт в 1937 г. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Строительство амбулатории Текстильстроя , с 1952г. - Октябрьская больница (пр.Калинина, 16). Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Сад культуры и отдыха имени Ударников, с 1939 г. - парк меланжевого комбината, 1932 г. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Как выглядел Барнаул в 30-е годы XX века. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Вид на пр.Социалистический и пл.Свободы. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Проспект Социалистический у пересечения с ул.Мамонтова и Б.Олонской. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Как выглядел Барнаул в 30-е годы XX века. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Школа №22 на углу ул.Финударников (ул.Чернышевского) и пр.Социалистического в 1920-1941 гг., впоследствии ДЮЦ (рисунок, здание не сохр.). Фото: retro.moi-barnaul.ru.
На уроке в школе №22, 1934 г. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Вид на пр.Красноармейский. В центре Крестовоздвиженская старообрядческая церковь, позднее рем.комбинат Управления кинофикации. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Кинотеатр Союзкино, бывшее здание Димитриевской церкви, позднее цирка, спорт. Обществ. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Оркестр музыкантов кинотеатра. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Коллектив преподавателей школы №42 в бывшем здании горного госпиталя (пр.Красноармейский, 19). Фото: retro.moi-barnaul.ru.
В редакции газеты Красный Алтай, с 1937 г. - Алтайская правда. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Совещание зав. отделами редакции газеты Алтайская правда. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Заседание бюро парторганизации газеты. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Стенгазета Журналист, 1939 г. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Члены лит.объединения при редакции газеты (в центре - селькор В.П. Бельков, справа от него В.Чиликин). Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Детская музыкальная школа им. М.К.Глазунова на пр.Красноармейском, 25 в 1930-1966 гг. (здание не сохр.). Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Преподаватели музыкальной школы (справа директор А.И.Марцинковский). Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Учительский институт (1933-1941 гг.), впоследствии госпиталь, партшкола, бывшее здание купца Поскотинова (ул.Мало-Олонская, 21). Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Историко-географическое отделение института. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Вид от Барнаулки на здание института и общежитие его преподавателей в бывшей гостинице Империал (слева). Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Паводок на Барнаулке в районе базара, 1937 г. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Паводок на ул.Чехова, 1937 г. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Паводок на реке у лесопильного завода. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Как выглядел Барнаул в 30-е годы XX века. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Как выглядел Барнаул в 30-е годы XX века. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Вид на Гору в районе пивоваренного завода. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Барнаульцы на отдыхе. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Столовая ф-ки Прогресс, впоследствии трикотажная ф-ка, 1938г. (ул.Загородная, 129). Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Гастроном , бывшее здание купца Сухова (ул.Мало-Тобольская, 36). Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Ул.Л.Толстого, слева бывшее здание купца Смирнова (ул.Л.Толстого, 21). Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Бывшее здание церковно-приходской школы Одигитриевской церкви (ул.Л.Толстого, 15). Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Здание Горкомхоза (ул.Л.Толстого, 22). Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Краеведческий музей, бывшая химическая лаборатория горного округа (ул.Ползунова, 46). Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Здание Драматического театра (1921-1973 гг.), 1937 г. (ул.Ползунова, 35). Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Ул.Республики (с 1963г. ул.Ползунова) у ограды лесопильного, ранее сереброплавильного завода. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Лесопильный завод (1893-1941гг.), позднее спичечная фабрика. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Вид на лесопильный завод и Барнаулку. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Вид с пл.Свободы на ул.Пушкинскую в сторону пр.Красноармейского. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Дом инженера-землеустроителя на углу ул.Пушкинской и пр.Красноармейского (не сохр.). Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Как выглядел Барнаул в 30-е годы XX века. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Вид на улицу в сторону пр.Ленина. В центре гостиница Комхоза. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Гостиница Комхоза, бывшее здание гостиницы Европа К.П.Сасс (здание не сохр.). Фото: retro.moi-barnaul.ru.
В детском доме на ул.Пушкинской, 23 (здание не сохр.). Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Канифольно-скипидарный завод, введен в действие в 1928 г. (у пересечения ул.Пушкина и М.Горького). Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Небоскреб - бывший доходный дом предпринимателя Аверина, построен в 1915 г., первый этаж здания занимала фирма Зингер (ул.Гоголя, 76). Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Рабочие Алтайского металлического завода, ранее з-д Молот и Серп (АЗА, ул.Гоголя, 187), 1937г. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Группа батарейщиков-ударников завода. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Барнаульский окружной отдел ОГПУ в 1925-1932 гг. (ул.Короленко, 63). Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Сотрудники отдела. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Как выглядел Барнаул в 30-е годы XX века. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Здание оперативного сектора ОГПУ и городского отдела НКВД в 1932-1937 гг. ( ул.Короленко, 50). Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Здание оперативного сектора ОГПУ и городского отдела НКВД в 1932-1937 гг. ( ул.Короленко, 50). Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Как выглядел Барнаул в 30-е годы XX века. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Как выглядел Барнаул в 30-е годы XX века. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Как выглядел Барнаул в 30-е годы XX века. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Водная станция БПСО Динамо на Оби ( у начала ул.Короленко). Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Водная станция БПСО Динамо на Оби ( у начала ул.Короленко). Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Водная станция БПСО Динамо на Оби ( у начала ул.Короленко). Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Как выглядел Барнаул в 30-е годы XX века. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Как выглядел Барнаул в 30-е годы XX века. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Как выглядел Барнаул в 30-е годы XX века. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Как выглядел Барнаул в 30-е годы XX века. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Как выглядел Барнаул в 30-е годы XX века. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Как выглядел Барнаул в 30-е годы XX века. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Как выглядел Барнаул в 30-е годы XX века. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Как выглядел Барнаул в 30-е годы XX века. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Читальный зал 1-ой городской библиотеки (1910 - 1937 гг.), с 1937 г. - краевая на ул.Республики (Ползунова), 1932 г. (ул.Никитина, 90). Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Барнаульская метеорологическая станция в 1874-1964 гг. (ул.Анатолия, 136). Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Почтово-телеграфная контора (1918-1997 гг.) (ул.Интернациональная, 74). Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Лучшие пионеры 5-го класса школы №26, 1939 г. (ул.Партизанская, 187). Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Терапевтический корпус горбольницы №1, с конца 80-х - военно-исторический музей (пр.Комсомольский, 73б). Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Дом отдыха в нагорной части города , с 1945 г. - Барнаульский санаторий ВЦСПС. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
На прогулке в районе Дома отдыха. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Утренняя зарядка в лагере на Булыгинской заимке (пос.Кирова), 1934 г. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
В пионерском лагере Дзержиновец. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
В библиотеке ВРЗ. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Спортсменки ВРЗ. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Как выглядел Барнаул в 30-е годы XX века. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Участницы художественной самодеятельности ВРЗ. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Как выглядел Барнаул в 30-е годы XX века. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
ФЗУ при ВРЗ, 1933 г. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Первый выпуск паровозных помощников машинистов, 1937 г. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Строительство БМК (р-н ул.Кулагина, 8). Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Как выглядел Барнаул в 30-е годы XX века. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
2-я очередь строительства БМК, 1936 г. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
День физкультурника на БМК. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Как выглядел Барнаул в 30-е годы XX века. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Алтайская районная с-х опытная станция - будущий АНИИСХОЗ, 1930г. (р-н начала ул.Островского, с 1979г. пос.Докучаева). Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Дом сотрудников опытной станции. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Утренний наряд на работу. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Коммунары на опытном поле. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Селекционный посев. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Уборка посевов. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Выставка совхоза УНКВД, 1935г. (будущий пос.Докучаева - р-н ул.Попова, Малахова, Юрина, Э.Алексеевой, с 1958г. АНИИСХОЗ). Фото: retro.moi-barnaul.ru.
В теплице с хризантемами, 1935г. (совхоз УНКВД). Фото: retro.moi-barnaul.ru.
За обедом, 1932г. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
12-я совшкола, 1930 г. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
На занятии фотокружка. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Занятия рабфака по физике, 1933 г. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Первые выборы в Верховный Совет, 1937 г. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Барнаульские пожарные. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Дежурный пожарный караул на полит.занятиях. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Здание, в котором проводились пожарно-технические курсы, бывшее полицейское управление (пр.Ленина, 21). Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Выпускники пожарно-технических курсов, 1935 г. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Детский сад 30-х. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Как выглядел Барнаул в 30-е годы XX века. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Как выглядел Барнаул в 30-е годы XX века. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Как выглядел Барнаул в 30-е годы XX века. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Как выглядел Барнаул в 30-е годы XX века. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Как выглядел Барнаул в 30-е годы XX века. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Как выглядел Барнаул в 30-е годы XX века. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Как выглядел Барнаул в 30-е годы XX века. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
Как выглядел Барнаул в 30-е годы XX века. Фото: retro.moi-barnaul.ru.
В подборке использованы фото, собранные Верой Будянской.
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