Как выглядел Барнаул в начале XX века

Плотина образовала пруд длиной около 2км и шириной до 100м. Фото: retro.moi-barnaul.ru. Плотина образовала пруд длиной около 2км и шириной до 100м. Фото: retro.moi-barnaul.ru. Плотина образовала пруд длиной около 2км и шириной до 100м. Фото: retro.moi-barnaul.ru. Крестовоздвиженская старообрядческая церковь на ул.Подгорной (ул.Мамонтова). Фото: retro.moi-barnaul.ru. Вид на ул.Подгорную и Косой взвоз (ул.Колядо). Фото: retro.moi-barnaul.ru. Вид на ул.Подгорную и Косой взвоз (ул.Колядо). Фото: retro.moi-barnaul.ru. Дом А.А.Лесневского на левом берегу пруда (ул.Ползунова, 56). Фото: retro.moi-barnaul.ru. ид на Пески и Зайчанскую слободу на левом берегу пруда (р-н Прудских), 1916г. Фото: retro.moi-barnaul.ru. ХIХ век. Сереброплавильный завод, закрыт в 1893г., на его месте до 1941г. разместится лесопильный завод. Фото: retro.moi-barnaul.ru. Демидовская площадь с обелиском в честь 100-летия горного дела на Алтае. Фото: retro.moi-barnaul.ru. Барнаул в начале XX dtrf. Фото: retro.moi-barnaul.ru. Барнаул в начале XX dtrf. Фото: retro.moi-barnaul.ru. Здание Горного госпиталя до 1912г., впоследствии мужская гимназия (пр.Красноармейский, 19). Фото: retro.moi-barnaul.ru. Мужская гимназия им.Александра I, здание постройки 1845г. Фото: retro.moi-barnaul.ru. Мужская гимназия им.Александра I, здание постройки 1845г. Фото: retro.moi-barnaul.ru. Реальное училище им. Николая II . Фото: retro.moi-barnaul.ru. Реальное училище им. Николая II . Фото: retro.moi-barnaul.ru. Реальное училище им. Николая II ( здание постройки 1860г., бывшее горное училище) с видом на Конюшенный пер. (пр.Красноармейский, 21). Фото: retro.moi-barnaul.ru. Барнаул в начале XX dtrf. Фото: retro.moi-barnaul.ru. Выступление учащихся реального училища. Фото: retro.moi-barnaul.ru. Вид на Демидовскую площадь с павильоном, построенным к празднованию 300-летия дома Романовых. Фото: retro.moi-barnaul.ru. Здание Главного управления Алтайского округа с церковью Димитрия Ростовского (пр.Красноармейский, 4). Фото: retro.moi-barnaul.ru. Здание Главного управления Алтайского округа с церковью Димитрия Ростовского (пр.Красноармейский, 4). Фото: retro.moi-barnaul.ru. Здание Главного управления Алтайского округа с церковью Димитрия Ростовского (пр.Красноармейский, 4). Фото: retro.moi-barnaul.ru. Здание Главного управления Алтайского округа с церковью Димитрия Ростовского (пр.Красноармейский, 4). Фото: retro.moi-barnaul.ru. Вид с Горы на пруд и лесопильный завод (пересечение пр.Красноармейского и ул.Мамонтова). Фото: retro.moi-barnaul.ru. Соборная площадь. Слева здание казенной женской гимназии. Фото: retro.moi-barnaul.ru. Управление Алтайского округа на Соборной площади, позднее земская управа, дом колхозника (ул.Ползунова, 40). Фото: retro.moi-barnaul.ru. Кабинет начальника Алт.округа, 1907г. Фото: retro.moi-barnaul.ru. Школьный сад, бывший аптекарский. Фото: retro.moi-barnaul.ru. Барнаул в начале XX dtrf. Фото: retro.moi-barnaul.ru. Барнаул в начале XX dtrf. Фото: retro.moi-barnaul.ru. Первая казенная женская гимназия, открыта в 1900г. (ул.Пушкина, 60, здание реконструировано). Фото: retro.moi-barnaul.ru. Казенная женская гимназия. Фото: retro.moi-barnaul.ru. Казенная женская гимназия. Фото: retro.moi-barnaul.ru. Казенная женская гимназия. Фото: retro.moi-barnaul.ru. Преподаватели гимназии, в центре З.И.Юферова - начальница гимназии в 1912 - 1920гг. Фото: retro.moi-barnaul.ru. учащиеся гимназии. Фото: retro.moi-barnaul.ru. Барнаул в начале XX dtrf. Фото: retro.moi-barnaul.ru. Парад на Соборной площади в честь 300-летия дома Романовых, 1913г. Фото: retro.moi-barnaul.ru. Молебствие на Соборной площади перед отправкой мобилизованных на фронт, 1914г. Фото: retro.moi-barnaul.ru. На Базарной площади. Фото: retro.moi-barnaul.ru. Вид на Соборную площадь от начала Соборного переулка (с 1916г. - проспект, с 1930г. пр.Социалистический). Фото: retro.moi-barnaul.ru. Барнаул в начале XX dtrf. Фото: retro.moi-barnaul.ru. Барнаул в начале XX dtrf. Фото: retro.moi-barnaul.ru. Барнаул в начале XX dtrf. Фото: retro.moi-barnaul.ru. Вид на Гору от Соборного переулка. Слева дом купца Морозова и усадьба Сухова. Фото: retro.moi-barnaul.ru. Здание коммерческого собрания, с 1934г. - физиолечебница (ул.Пушкина, 58). Фото: retro.moi-barnaul.ru. Вид на здание и гостиницу Европа К.П.Сасс (позднее гостиница Комхоза, здание не сохр.). Фото: retro.moi-barnaul.ru. Вид на здание и гостиницу Европа К.П.Сасс (позднее гостиница Комхоза, здание не сохр.). Фото: retro.moi-barnaul.ru. Барнаул в начале XX dtrf. Фото: retro.moi-barnaul.ru. Вид в сторону Соборной площади. Фото: retro.moi-barnaul.ru. Вид в сторону Соборной площади. Фото: retro.moi-barnaul.ru. Барнаул в начале XX dtrf. Фото: retro.moi-barnaul.ru. Барнаул в начале XX dtrf. Фото: retro.moi-barnaul.ru. Петропавловский собор (1774 - 1935гг.) на Соборной площади (с 1933г. - пл.Свободы). Фото: retro.moi-barnaul.ru. Вид от Соборной площади на Петропавловскую улицу (с 1921г. - ул.Республики, с 1963г. - ул.Ползунова). Фото: retro.moi-barnaul.ru. Торговый дом А.Г.Морозов с сыновьями, в 1937-72гг. здание НКВД-НКГБ (ул.Ползунова, 34а). Фото: retro.moi-barnaul.ru. Барнаул в начале XX dtrf. Фото: retro.moi-barnaul.ru. Барнаул в начале XX dtrf. Фото: retro.moi-barnaul.ru. Барнаул в начале XX dtrf. Фото: retro.moi-barnaul.ru. Барнаул в начале XX dtrf. Фото: retro.moi-barnaul.ru. Ул.Пушкинская (до 1899г. - Иркутская). Вид к началу улицы. Фото: retro.moi-barnaul.ru. Барнаул в начале XX dtrf. Фото: retro.moi-barnaul.ru. Барнаул в начале XX dtrf. Фото: retro.moi-barnaul.ru. Барнаул в начале XX dtrf. Фото: retro.moi-barnaul.ru. Ул.Пушкинская. Вид в сторону Конюшенного пер. (с 1930г. пр.Красноармейский). В центре - женская гимназия. Фото: retro.moi-barnaul.ru. Барнаул в начале XX dtrf. Фото: retro.moi-barnaul.ru. Барнаул в начале XX dtrf. Фото: retro.moi-barnaul.ru. Справа - аптека Крюгера, с 1929г. - радиотрансляционный узел (ул.Пушкина, 64). Фото: retro.moi-barnaul.ru. Детский Мариинский приют. Фото: retro.moi-barnaul.ru. Напротив приюта - ограда сада Димитриевской церкви. Фото: retro.moi-barnaul.ru. Часовня с входом в церковь с Пушкинской ул. Фото: retro.moi-barnaul.ru. Барнаул в начале XX dtrf. Фото: retro.moi-barnaul.ru. Дом С.И.Гуляева на углу ул.Пушкинской и 1-го Прудского (ул.Радищева). Здание не сохр. Фото: retro.moi-barnaul.ru. Барнаул в начале XX dtrf. Фото: retro.moi-barnaul.ru. Барнаул в начале XX dtrf. Фото: retro.moi-barnaul.ru. Барнаул в начале XX dtrf. Фото: retro.moi-barnaul.ru. Сцены из спектакля общества любителей драматического искусства А.А.Лесневского, 1898 г. Фото: retro.moi-barnaul.ru. Вид на чертежную Управления Алтайского округа и Главную химическую лабораторию, с 1915г. - краеведческий музей (ул.Ползунова, 46). Фото: retro.moi-barnaul.ru. Барнаул в начале XX dtrf. Фото: retro.moi-barnaul.ru. Чертежная управления Алтайского округа, в 20-е - губернское земельное управление (ул.Ползунова, 48). Фото: retro.moi-barnaul.ru. Служащие чертежной Управления Алт.округа, 1911г. Фото: retro.moi-barnaul.ru. Ул.Б.Тобольская( с 1910г. ул.Л.Толстого). Слева торговый дом купца Морозова (ул.Л.Толстого, 38). Фото: retro.moi-barnaul.ru. Вид на Б.Тобольскую в сторону Московского пр. Фото: retro.moi-barnaul.ru. Мужская учительская семинария в доме купца Новоселова (ул.Л.Толстого, 18). Фото: retro.moi-barnaul.ru. Барнаул в начале XX dtrf. Фото: retro.moi-barnaul.ru. Барнаул в начале XX dtrf. Фото: retro.moi-barnaul.ru. Ул.Б.Тобольская перед пересечением с Московским проспектом. Фото: retro.moi-barnaul.ru. Справа - Одигитриевская церковь, слева - городская управа на углу Московского пр.(пр.Ленина) и ул.Б.Тобольской. Фото: retro.moi-barnaul.ru. Городская управа, в 1915г. здание будет перестроено (пр.Ленина, 4). Фото: retro.moi-barnaul.ru. Вид на торговый дом купца Морозова, 1904г. (ул.Л.Толстого, 21). Фото: retro.moi-barnaul.ru. Барнаул в начале XX dtrf. Фото: retro.moi-barnaul.ru. Барнаул в начале XX dtrf. Фото: retro.moi-barnaul.ru. Вид на Базарную площадь и Одигитриевскую церковь (1815-1935гг.) в начале Московского проспекта. Фото: retro.moi-barnaul.ru. Духовное училище до 1917г., позднее кожев. техникум (пр.Ленина, 17). Фото: retro.moi-barnaul.ru. Барнаул в начале XX dtrf. Фото: retro.moi-barnaul.ru. Часовня Александра Невского, слева с 1923г. губернская детская больница (пр.Ленина, 20). Фото: retro.moi-barnaul.ru. Барнаул в начале XX dtrf. Фото: retro.moi-barnaul.ru. Московский проспект. Белое здание - дом начальника Алтайского округа до пожара 1917г. (пр.Ленина, 18). Фото: retro.moi-barnaul.ru. Свято-Никольская полковая церковь, с 1924г. красноармейский клуб. Фото: retro.moi-barnaul.ru. Празднование 100-летия победы в войне с Наполеоном у Никольского храма, 1912г. Фото: retro.moi-barnaul.ru. Празднование 300-летия дома Романовых, 1913г. Фото: retro.moi-barnaul.ru. Римско-католический костел (1913-1931гг.), в 1936г. частично разрушен, впоследствии аптека №4 (пр.Ленина, 44). Фото: retro.moi-barnaul.ru. Барнаул в начале XX dtrf. Фото: retro.moi-barnaul.ru. Вид на Базарную площадь и Знаменскую церковь, слева - гостиничное здание Одигитриевской церкви (пр.Ленина, 2). Фото: retro.moi-barnaul.ru. Биржа извозчиков, справа - здание городской управы (пр.Ленина, 4). Фото: retro.moi-barnaul.ru. Торговый дом Д.Н.Сухова сыновья, впоследствии хлебокомбинат (пр.Ленина, 3). Фото: retro.moi-barnaul.ru. Бакалейный отдел торгового дома. Фото: retro.moi-barnaul.ru. Пассаж купца Смирнова, торцами выходил на ул.Пушкина и Гоголя (не сохр.). Фото: retro.moi-barnaul.ru. Барнаул в начале XX dtrf. Фото: retro.moi-barnaul.ru. Барнаул в начале XX dtrf. Фото: retro.moi-barnaul.ru. Барнаул в начале XX dtrf. Фото: retro.moi-barnaul.ru. Лютеранская церковь (не сохр.) и торговый дом купца Полякова (пр.Ленина, 14). Фото: retro.moi-barnaul.ru. Барнаул в начале XX dtrf. Фото: retro.moi-barnaul.ru. Барнаул в начале XX dtrf. Фото: retro.moi-barnaul.ru. Народные гулянья на Конюшенной площади ( район пресс-центра на ул.Короленко). Фото: retro.moi-barnaul.ru. Дом предпринимателя С.Я.Яковлева на ул.Томской . В 30-х - Барнульский опер.сектор ОГПУ (ул.Короленко, 50). Фото: retro.moi-barnaul.ru. Почтово-телеграфная контора на углу ул.Томской и Острожного пер. (пр.Комсомольский), не сохр. Фото: retro.moi-barnaul.ru. Городская лечебница на ул.Бийской, в 1910 - 37гг. второй этаж здания занимала городская библиотека (ул.Никитина, 90). Фото: retro.moi-barnaul.ru. Дом В.К.Штильке на углу ул.Томской и Конюшенного пер. (здание не сохр.). Фото: retro.moi-barnaul.ru. Казармы Барнаульского полка на ул.Полковой, до 1911г. - Коряковская (ул.Партизанская, 56). Фото: retro.moi-barnaul.ru. Дом архитектора И.К.Носовича на 1-ой Алтайской (ул.Чернышевского), здание перенесено на ул.Анатолия, 106. Фото: retro.moi-barnaul.ru. Ул. 3-я Луговая ( с 1928г. - Луговая). Фото: retro.moi-barnaul.ru. Барнаул в начале XX dtrf. Фото: retro.moi-barnaul.ru. Гор.больница №1 по Острожному пер. (1907-1988гг.),(пр.Комсомольский, 73б). Фото: retro.moi-barnaul.ru. Барнаул в начале XX dtrf. Фото: retro.moi-barnaul.ru. Барнаульское вольное пожарное общество в 10-летний юбилей , 1903г. Фото: retro.moi-barnaul.ru. Цирк на Конюшенной площади. Фото: retro.moi-barnaul.ru. Частная женская гимназия М.Ф.Будкевич на Конюшенном пер. в 1908 - 1920гг. (пр.Красноармейский, 14). Фото: retro.moi-barnaul.ru. Выделка овчин, 1912г. Фото: retro.moi-barnaul.ru. Барнаул в начале XX dtrf. Фото: retro.moi-barnaul.ru. Зайчанская начальная школа Общества попечения о начальном образовании (ул.Анатолия, 241). Фото: retro.moi-barnaul.ru. 4-х-классное мужское училище на ул.Томской, с 1923 мужская школа №9 (ул.Короленко, 51). Фото: retro.moi-barnaul.ru.

Подборка составлена жительницей Барнаула Верой Будянской и опубликована на ее сайте. "В её основе любезно предоставленные мне фотографии из музеев и архивов организаций города, личных альбомов старожилов-барнаульцев, а также снимки из Интернета", — написала автор.