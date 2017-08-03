Как выглядят модели plus-size без фотошопа

Фотографии с обложек журналов показывают нам совсем не то, что есть на самом деле. Предлагаем узнать, как выглядят модели plus-size без ретуши.

Джордан Вудс. Фото: obhohocheshsya.com. Анастасия Квитко. Фото: obhohocheshsya.com. Анастасия Квитко. Фото: obhohocheshsya.com. Искра Лоуренс. Фото: obhohocheshsya.com. Искра Лоуренс. Фото: obhohocheshsya.com. Тесс Холлидей. Фото: obhohocheshsya.com. Тесс Холлидей. Фото: obhohocheshsya.com. Эшли Грэм. Фото: obhohocheshsya.com. Эшли Грэм. Фото: obhohocheshsya.com. Фелисити Хейворд. Фото: obhohocheshsya.com. Фелисити Хейворд. Фото: obhohocheshsya.com. Ким Кардашьян. Фото: obhohocheshsya.com. Источник.