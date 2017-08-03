Как выглядят модели plus-size без фотошопа

Фотографии с обложек журналов показывают нам совсем не то, что есть на самом деле. Предлагаем узнать, как выглядят модели plus-size без ретуши.
Джордан Вудс. Фото: obhohocheshsya.com.
Анастасия Квитко. Фото: obhohocheshsya.com.
Анастасия Квитко. Фото: obhohocheshsya.com.
Искра Лоуренс. Фото: obhohocheshsya.com.
Искра Лоуренс. Фото: obhohocheshsya.com.
Тесс Холлидей. Фото: obhohocheshsya.com.
Тесс Холлидей. Фото: obhohocheshsya.com.
Эшли Грэм. Фото: obhohocheshsya.com.
Эшли Грэм. Фото: obhohocheshsya.com.
Фелисити Хейворд. Фото: obhohocheshsya.com.
Фелисити Хейворд. Фото: obhohocheshsya.com.
Ким Кардашьян. Фото: obhohocheshsya.com.
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