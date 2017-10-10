Как записаться на прием к врачу через интернет: без очереди и в любое удобное время

"Как читать? Все буквы расплываются", – думал Василий Степанович Кнопкин, когда ему на подпись принесли очередной документ. Он руководит строительной фирмой "Фундамент", с документацией приходится работать часто, но делать это становится все сложнее из-за проблем со зрением.

"Песок" в глазах, усталость и "нечеткая картинка" – все это беспокоит его уже где-то месяц, и Василий Степанович всерьез начал переживать. Нужно было обратиться к врачу.

Вечером к ним с Валентиной Александровной забежал по делу сын Федор. Они уговорили его остаться на ужин.

– Что-то видеть плохо стал, – сказал Василий Степанович, когда его супруга наливала чай. – К окулисту надо идти, но так не хочется. Звонить, записываться, стоять в очереди...

– Я могу помочь тебе записаться через интернет, – ответил Федор Кнопкин. – Для этого нужен только номер твоего медицинского полиса или учетная запись на Портале госуслуг.

– Давай попробуем.

Запись к врачу через интернет в Алтайском крае осуществляется на сайте "Открытая регистратура" (медрег22.рф). Авторизоваться там можно двумя способами: ввести свою фамилию и номер ОМС или войти с помощью учетной записи на Портале госуслуг.

Валентина Александровна помогла зарегистрироваться на Портале своему мужу после того, как удачно отправила заявление на пенсию в электронной форме. Поэтому Василий Степанович смог войти на сайт "Открытой регистратуры" с помощью своей учетной записи на Портале. Это более удобно – нужно ввести логин (номер телефона или СНИЛС) и пароль, который придумываешь сам. Их запомнить намного проще, чем длинный номер полиса медицинского страхования.



Далее на сайте "Открытой регистратуры" Василий Степанович нажал кнопку "Записаться на прием", выбрал медицинский профиль "Поликлиника", специализацию врача "Офтальмолог" и фамилию конкретного специалиста.



Календарь на сайте показал дни, в которые есть время для записи на прием. Кнопкины просмотрели их все, выбрали наиболее удобную для Василия Степановича дату и время и нажали кнопку "Записаться".



В назначенное время Василий Степанович Кнопкин приехал в поликлинику и пошел на прием. Врач осмотрел его и назначил обследование.



Василий Степанович удивился тому, что все получилось так быстро и просто. Он решил, что в будущем станет записываться на прием к врачам только через интернет.

Больше историй смотрите в мультимедийном проекте "Госуслуги для всей семьи".