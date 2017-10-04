Как зарегистрировать новый автомобиль в ГИБДД с помощью Портала госуслуг

Altapress.ru совместно с Алтайкомсвязью и КГБУ "Оператор электронного правительства Алтайского края" подготовил мультимедийный проект "Госуслуги для всей семьи". В нем рассказывается, как Портал госуслуг может помочь в разных жизненных ситуациях. Главные герои проекта, семья Кнопкиных и их друзья, осваивают полезные функции Портала госуслуг и показывают, что это совсем несложно. Например, Федор Кнопкин, который недавно купил новый автомобиль, смог очень быстро его зарегистрировать благодаря Порталу.
ОСАГО Федор оформил в электронном варианте. С помощью своей учетной записи на портале госуслуг он авторизовался на сайте выбранной страховой компании, заполнил заявку, произвел оплату и через три минуты получил документ по электронной почте.
"Ух ты, как быстро!" – подумал он, вспоминая, как год назад долго ждал своей очереди в офисе страховой фирмы.
Заявку на регистрацию машины в ГИБДД тоже можно отправить на портале госуслуг, что очень обрадовало Федора. Он уже успел оценить удобство портала и то, как он помогает экономить время.егистрация транспортного средства" (раздел "Жизненные ситуации", тема "Покупка и оформление автомобиля", услугу также можно найти через строку поиска). И там его ждал очень приятный сюрприз. В самом верху страницы сообщается, что при оплате госпошлин на регистрацию ТС через портал госуслуг предоставляется скидка 30%! Помимо времени, еще и деньги можно сэкономить.
Личный кабинет" по портале госуслуг пришло уведомление о том, что он может оплатить госпошлину. Федор сразу сделал это.
Помощь автомобилисту
Отец Федора, Василий Степанович Кнопкин, приехал к сыну специально, чтобы посмотреть его новый автомобиль. Он оценил выбор. Сомнений не было – Федор нашел лучший вариант из возможных. Ведь его профессия – ремонт машин. Он до винтика знал, как они устроены. После осмотра автомобиля и его тест-драйва отец и сын сидели в салоне, разговаривали.
Василий Степанович пока не чувствовал себя в интернете как дома, но очень хотел научиться.
Больше историй смотрите в мультимедийном проекте "Госуслуги для всей семьи".