Как зарегистрироваться на Портале госуслуг: простая инструкция от Марии Кнопкиной

Главные герои проекта, семья Кнопкиных и их друзья, осваивают полезные функции Портала госуслуг и показывают, что это совсем несложно. Первая история о том, как зарегистрироваться на Портале.

В субботу Мария Кнопкина встретилась со своей лучшей подругой Светой в их любимом кафе. Девушки дружат уже лет десять, еще с университета. Встречаются не так часто, как хотелось бы, примерно раз в два месяца, потому что живут в разных концах города. Зато когда получается увидеться, подруги долго обсуждают разные новости.

Света увлеченно рассказывала о своих планах – они с мужем Димой в первый раз собрались в отпуск за границу и уже купили путевки. Поездка планировалась через три недели.

Света Степкина:

"Так здорово. Я всегда мечтала увидеть море, и вот теперь мечта осуществится. Мы уже даже загранпаспорта получили, представляешь! Оказывается, сделать это сейчас очень просто – заявку можно подать в интернете, на Портале госуслуг, а потом только прийти в назначенное время за паспортом. Я получила его за пять минут, без всяких очередей".

Мария Кнопкина:

"Я очень рада за вас! Молодцы, что собрались! И с загранпаспортом повезло. Я, кажется, уже слышала об этом Портале, где можно оформлять разные документы и справки. Там ведь можно не только на загранпаспорт заявку подать?"

Света Степкина:

"Да, сейчас на этом Портале очень много всего. Он и правда работает давно. Мне про него несколько лет назад моя старшая сестра рассказывала – она пробовала им пользоваться вскоре после его запуска. Тоже, кстати, оформляла загранпаспорт. Когда Портал только запускался, услуг было мало. Сейчас же их гораздо больше. Я когда зашла туда, то увидела, что Портал может быть полезен во многих случаях. И мне кажется, сейчас там имеет смысл завести аккаунт каждому. Очень многие вопросы можно решить через интернет. Это удобно".

Вечером дома Мария села за компьютер, чтобы узнать о Портале госуслуг побольше, рассказ Светы ее заинтересовал. Ведь ей самой в ближайшее время будет нужно оформить документы в связи с рождением второго ребенка. Она очень надеялась, что это можно сделать легко и быстро.

Для начала на Портале надо было зарегистрироваться. Оказалось, что это совсем несложно.

Сначала нужно заполнить несколько стандартных полей – фамилия, имя, отчество, электронная почта, номер мобильного телефона; Затем подтвердить номер телефона (ввести код, который пришел по SMS) и придумать пароль; Далее Мария заполнила личные данные в профиле – сведения о паспорте и СНИЛС. И отправила их на проверку, нажав кнопку "Сохранить"; Проверка заняла совсем немного времени – несколько минут. О том, что она прошла успешно, сообщили в уведомлении по SMS; Последний шаг – подтверждение личности. Его можно получить с помощью электронной подписи, в письме по почте или в ближайшем центре обслуживания.

Самым "сложным" шагом оказалось подтверждение личности, но и с ним проблем не возникло. Подтверждение можно получить тремя способами: с помощью электронной подписи, заказав письмо с кодом подтверждения по почте или сходив в ближайший центр обслуживания.

Мария выбрала последний вариант, ведь электронной подписи у нее не было, а ждать бумажное письмо не хотелось. Прямо на Портале госуслуг она нашла ближайший к ее дому центр подтверждения личности гражданина на ЕПГУ, узнала график его работы, зашла туда в удобное время (когда возвращалась из офиса домой) и успешно завершила регистрацию.

Так у Марии появилась подтвержденная учетная запись, которая позволяет пользоваться всеми возможностями Портала госуслуг.

Больше историй смотрите в мультимедийном проекте "Госуслуги для всей семьи".