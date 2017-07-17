Как Заринск встречал группу "Руки вверх" на Дне металлурга

15 июля в Заринске отметили День города и металлурга. Праздничные мероприятия проходили целый день на нескольких площадках. Кульминацией и главным событием дня по традиции стал концерт звезд российской эстрады. В этом году на главной площади выступили ансамбль "Лейся, песня", Владимир Кузьмин и группа "Руки вверх".
По словам организаторов, на площади собралось около 20 тыс. человек. Всех выступавших в этот раз артистов можно отнести к категории ретро, поэтому получился вечер воспоминаний. Свою юность вспоминали и те, кому за 60 (под музыку "Лейся, песня") и те, кому за 30 (под песни "Руки вверх").
В перерывах между хитами солисты напоминали о том времени, когда они были популярны короткими репликами или рассказами. Сергей Жуков, выйдя на сцену, объявил, что "сегодня вечер воспоминаний" и он хочет, чтобы каждый снова ощутил свои "наивные чувства".
Именно Жуков вызвал у публики самый большой шквал эмоций. Дети не спускались с плеч родителей, чтобы рассмотреть артиста, а молодежь снимала на смартфоны каждую его песню. Жуков исполнил самые популярные хиты конца 1990-х и начала "нулевых" - "Крошка моя", "Студент", "Чужие губы" и другие.
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