Как Заринск встречал группу "Руки вверх" на Дне металлурга

День металлурга в Заринске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru День металлурга в Заринске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru День металлурга в Заринске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru День металлурга в Заринске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru День металлурга в Заринске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru День металлурга в Заринске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru День металлурга в Заринске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru День металлурга в Заринске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru День металлурга в Заринске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru День металлурга в Заринске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru День металлурга в Заринске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru День металлурга в Заринске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru День металлурга в Заринске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru День металлурга в Заринске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru День металлурга в Заринске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru День металлурга в Заринске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru День металлурга в Заринске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru День металлурга в Заринске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru День металлурга в Заринске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru День металлурга в Заринске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru День металлурга в Заринске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru День металлурга в Заринске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru День металлурга в Заринске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru День металлурга в Заринске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru День металлурга в Заринске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru День металлурга в Заринске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru День металлурга в Заринске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru День металлурга в Заринске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru День металлурга в Заринске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru День металлурга в Заринске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru День металлурга в Заринске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru День металлурга в Заринске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru День металлурга в Заринске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru День металлурга в Заринске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru День металлурга в Заринске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru День металлурга в Заринске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru День металлурга в Заринске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru День металлурга в Заринске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru День металлурга в Заринске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru День металлурга в Заринске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru День металлурга в Заринске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru День металлурга в Заринске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru День металлурга в Заринске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru День металлурга в Заринске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru День металлурга в Заринске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru День металлурга в Заринске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru День металлурга в Заринске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru День металлурга в Заринске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru День металлурга в Заринске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru День металлурга в Заринске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru День металлурга в Заринске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru День металлурга в Заринске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru День металлурга в Заринске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru День металлурга в Заринске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru День металлурга в Заринске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru День металлурга в Заринске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru День металлурга в Заринске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru День металлурга в Заринске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru День металлурга в Заринске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru День металлурга в Заринске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru День металлурга в Заринске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru День металлурга в Заринске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru День металлурга в Заринске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru День металлурга в Заринске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru День металлурга в Заринске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru День металлурга в Заринске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru День металлурга в Заринске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru День металлурга в Заринске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru День металлурга в Заринске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru День металлурга в Заринске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru День металлурга в Заринске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru День металлурга в Заринске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru День металлурга в Заринске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru День металлурга в Заринске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru День металлурга в Заринске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru День металлурга в Заринске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru День металлурга в Заринске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru День металлурга в Заринске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru День металлурга в Заринске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru День металлурга в Заринске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru День металлурга в Заринске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru День металлурга в Заринске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru День металлурга в Заринске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru День металлурга в Заринске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru

По словам организаторов, на площади собралось около 20 тыс. человек. Всех выступавших в этот раз артистов можно отнести к категории ретро, поэтому получился вечер воспоминаний. Свою юность вспоминали и те, кому за 60 (под музыку "Лейся, песня") и те, кому за 30 (под песни "Руки вверх").

В перерывах между хитами солисты напоминали о том времени, когда они были популярны короткими репликами или рассказами. Сергей Жуков, выйдя на сцену, объявил, что "сегодня вечер воспоминаний" и он хочет, чтобы каждый снова ощутил свои "наивные чувства".

Именно Жуков вызвал у публики самый большой шквал эмоций. Дети не спускались с плеч родителей, чтобы рассмотреть артиста, а молодежь снимала на смартфоны каждую его песню. Жуков исполнил самые популярные хиты конца 1990-х и начала "нулевых" - "Крошка моя", "Студент", "Чужие губы" и другие.