Как защитить свои права, если продавец находится в другом государстве?

Алёна из Новоалтайска спрашивает: "Я заказала товар в Китае, он пришёл с недостатками. Продавец считает, что так и должно быть, забирать товар и возвращать деньги отказывается. Как я могу защитить свои права, если продавец находится в другом государстве?"
В Роспотребнадзоре по Алтайскому краю рассказали:
Согласно п. 1 ст. 1212 Гражданского кодекса РФ выбор права, подлежащего применению к договору, стороной которого является физическое лицо, использующее, приобретающее или заказывающее либо имеющее намерение использовать, приобрести или заказать движимые вещи (работы, услуги) для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, не может повлечь за собой лишение такого физического лица (потребителя) защиты его прав, предоставляемой императивными нормами права страны места жительства потребителя. На основании п. 1 ст. 1212 ГК РФ можно сделать вывод, что российский потребитель, заказывающий товар, например, в интернет-магазине иностранного государства, вправе предъявлять требования предусмотренные законодательством РФ о защите прав потребителей.
Даже в случае, если договором между иностранной организацией и потребителем РФ предусмотрено условие о применении права страны продавца, потребитель РФ не лишается защиты своих прав по законодательству РФ (п. 4 ст. 1212 ГК РФ).
Согласно ч. 2 ст. 17 Закона РФ "О защите прав потребителей" иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены по выбору истца в суд по месту:
- нахождения организации-ответчика либо места жительства ИП;
- жительства или пребывания истца;
- заключения или исполнения договора.
Таким образом, вы имеете право обратиться в суд РФ по месту своего жительства или по месту заключения или исполнения договора, и при подаче иска руководствоваться нормами российского законодательства о защите прав потребителей.
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