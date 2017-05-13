Как защитить свои права, если продавец находится в другом государстве?

Согласно п. 1 ст. 1212 Гражданского кодекса РФ выбор права, подлежащего применению к договору, стороной которого является физическое лицо, использующее, приобретающее или заказывающее либо имеющее намерение использовать, приобрести или заказать движимые вещи (работы, услуги) для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, не может повлечь за собой лишение такого физического лица (потребителя) защиты его прав, предоставляемой императивными нормами права страны места жительства потребителя. На основании п. 1 ст. 1212 ГК РФ можно сделать вывод, что российский потребитель, заказывающий товар, например, в интернет-магазине иностранного государства, вправе предъявлять требования предусмотренные законодательством РФ о защите прав потребителей.

Даже в случае, если договором между иностранной организацией и потребителем РФ предусмотрено условие о применении права страны продавца, потребитель РФ не лишается защиты своих прав по законодательству РФ (п. 4 ст. 1212 ГК РФ).

Согласно ч. 2 ст. 17 Закона РФ "О защите прав потребителей" иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены по выбору истца в суд по месту:

нахождения организации-ответчика либо места жительства ИП;

жительства или пребывания истца;

заключения или исполнения договора.

Таким образом, вы имеете право обратиться в суд РФ по месту своего жительства или по месту заключения или исполнения договора, и при подаче иска руководствоваться нормами российского законодательства о защите прав потребителей.