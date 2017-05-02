Какая опасность подстерегает пассажиров во время авиаперелетов, и как защитить здоровье

Наверняка не лишними будут и советы, как избежать рисков для здоровья во время авиаперелетов, пишет bfm.ru.

Аэрофобия

По статистике двое из 10 пассажиров во время полета испытывают сильный страх — вцепляются в подлокотники при турбулентности и прислушиваются к каждому изменению в шуме двигателей. Из всех существующих фобий боязнь полетов самая распространенная. Отвлечься от тягостных мыслей помогут приятная музыка или дыхательные упражнения. Чтобы избавить аэрофобов от страха, придумали специальный тренажер. Упражнения на нем дают ощущение настоящего полета, но проходят на земле. Во время занятий аэрофоб учится приемам самоконтроля. Человека помещают в специальную кабину, которая поднимается вверх, раскачивается, делает повороты так же, как самолет. У человека складывается полнейшее ощущение полета, чему способствует соответствующий визуальный ряд.

Страхование здоровья на время перелета

Такой пункт имеется в бланке заказа билета любой авиакомпании. Казалось бы, что может случиться с человеком, мирно просидевшим пять часов в кресле самолета? Полис добровольного страхования авиапассажиров от несчастных случаев предусматривает компенсацию за непредвиденные ситуации на борту и в аэропорту: например, за пролитый на вас стюардессой горячий чай, чемодан, упавший вам на голову с багажной полки, или травму, полученную в драке с авиадебоширом. Если на борту у человека случится инфаркт или инсульт, эта страховка не поможет: острые заболевания и обострения хронических к разряду несчастных случаев не относятся. Надежнее всего оформить полис страхования медицинских расходов выезжающих с постоянного места жительства, который покроет расходы на необходимую медицинскую помощь, оказанную за пределами родной страны.

Летный тромбоз

15 лет назад авиалайнер с 28-летней британкой Эммой Кристоферсон на борту вылетел из Сиднея и приземлился в лондонском Хитроу. По прибытии в аэропорт девушка скоропостижно скончалась. Причиной стал образовавшийся во время полета тромб. Ежегодно регистрируется до 90 тысяч случаев "летного" тромбоза. Медики назвали этот феномен синдромом экономкласса. Тромбоз может возникнуть не только в полете, но и во время путешествия на поезде или автомобиле. Происходит это потому, что пассажир долго сидит в неудобной позе без движения. Случается такое не с каждым, а с людьми, генетически предрасположенными к тромбообразованию. В группе риска — люди пожилого возраста, беременные женщины, больные варикозным расширением вен и молодые девушки, которые принимают противозачаточные средства: эти препараты содержат гормональные компоненты, которые увеличивают вероятность развития венозного тромбоза.

Десинхроноз

Этот недуг, который еще называют "джетлаг" или "болезнь бизнесменов", появился в медицинских справочниках в середине XX века. Ему подвержены те, чья жизнь связана с перелетами и частой сменой часовых поясов. Время отхода ко сну у хронических авиапутешественников постоянно меняется: при движении на запад оно отодвигается, при перелете на восток — наступает раньше обычного. В результате биологические часы сбиваются, и появляются симптомы десинхроноза: усталость и странная бессонница, возникающая одновременно с неодолимым желанием отправиться в царство Морфея. Восстановить циркадные ритмы помогут маленькие хитрости. Врачи советуют первую пару суток как можно больше времени находиться вне помещения. Тем, кто путешествует в восточном направлении, рекомендуется совершать прогулки в светлое время, лучше всего ранним утром, а тем, кто прилетел на запад, гулять нужно на закате. Кстати, перелеты в западном направлении переносятся на порядок легче, нежели в восточном. В любом случае, в целях ускорения адаптации можно воспользоваться специальными лекарствами.

Радиация на борту самолета

Бизнесмен, который чаще смотрит в иллюминатор самолета, чем в окно офиса, рискует получить высокую суммарную дозу радиации. Лучевая нагрузка за время трансатлантического перелета сопоставима с рентгеновским снимком грудной клетки. Это неопасно, однако поглощенная доза имеет свойство накапливаться в организме. Космические лучи, проникающие через атмосферу, — основной источник облучения во время полета. Чем выше самолет, тем выше радиационный фон. Безопасная суммарная доза облучения для человека в год составляет 2-3 миллизиверта. За один час полета пассажир получает в 100 раз меньше — примерно 0,01-0,02 миллизиверта. Получается, десять перелетов из Москвы в Нью-Йорк и обратно полностью покрывают разрешенную годовую норму радиации, а во время максимальной солнечной активности ее можно получить даже за один час. После вспышек на солнце интенсивность облучения в полете может достигать нескольких миллизивертов в час.