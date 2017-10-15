"Какая разница": глава Минсельхоза перепутал Индонезию с Южной Кореей и рассмешил Путина

Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев во время своего доклада на совещании по развитию агропромышленного комплекса перепутал Индонезию и Южную Корею, чем рассмешил президента России Владимира Путина, пишут "Известия".
Ткачев читал доклад об экспорте свинины и, приведя в пример Германию, рассказал главе государства о поставках немецкой свинины в Японию, Китай и Индонезию.
Путин поправил Ткачева, отметив, что Индонезия является мусульманской страной, и что, наверное, глава Минсельхоза подразумевал Южную Корею. "Южная Корея… Какая разница? Будут есть", — парировал министр, чем рассмешил российского президента.
На видео видно, что глава государства тоже засмеялся и закрыл лицо руками.
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