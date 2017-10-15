"Какая разница": глава Минсельхоза перепутал Индонезию с Южной Кореей и рассмешил Путина

Ткачев читал доклад об экспорте свинины и, приведя в пример Германию, рассказал главе государства о поставках немецкой свинины в Японию, Китай и Индонезию.

Путин поправил Ткачева, отметив, что Индонезия является мусульманской страной, и что, наверное, глава Минсельхоза подразумевал Южную Корею. "Южная Корея… Какая разница? Будут есть", — парировал министр, чем рассмешил российского президента.

На видео видно, что глава государства тоже засмеялся и закрыл лицо руками.