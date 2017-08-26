Какие деревья спиливают в Барнауле: фото мэрии и горожан демонстрируют разную картину

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Сегодня, 12:37.
Жизнь

Администрация Барнаула опубликовала фотографии старых и аварийных тополей, кленов и, яблонь, которые спилили на улицах Короленко, Никитина и Деповской.  

Спиленные деревья. Фото мэрии. Фото: barnaul.org.
Спиленные деревья. Фото мэрии. Фото: barnaul.org.
Спиленные деревья. Фото мэрии. Фото: barnaul.org.
Спиленные деревья. Фото мэрии. Фото: barnaul.org.
Спиленные деревья. Фото мэрии. Фото: barnaul.org.
Спиленные деревья. Фото мэрии. Фото: barnaul.org.
Спиленные деревья. Фото мэрии. Фото: barnaul.org.
Спиленные деревья. Фото мэрии. Фото: barnaul.org.
Спиленные деревья. Фото мэрии. Фото: barnaul.org.
Спиленные деревья. Фото мэрии. Фото: barnaul.org.
Спиленные деревья. Фото мэрии. Фото: barnaul.org.
Спиленные деревья. Фото мэрии. Фото: barnaul.org.

В то же время пользователи форума skyscrapercity.com выкладывают фотографии пней и стволов попавших под снос деревьев с тех же улицах и отмечают, что никакой трухи на срезе не видно.

Спиленные деревья. Фото горожан.
Спиленные деревья. Фото горожан
Спиленные деревья. Фото горожан.
Спиленные деревья. Фото горожан
Спиленные деревья. Фото горожан.
Спиленные деревья. Фото горожан
Спиленные деревья. Фото горожан.
Спиленные деревья. Фото горожан
Спиленные деревья. Фото горожан.
Спиленные деревья. Фото горожан
Спиленные деревья. Фото горожан.
Спиленные деревья. Фото горожан
Спиленные деревья. Фото горожан.
Спиленные деревья. Фото горожан

Напомним, до конца года администрация планирует вырубить 1,6 тыс. деревьев на 15 участках города. Тендер на спил деревьев и посадку 800 новых с начальной стоимостью 32,7 млн рублей выиграл МУП "Горзеленхоз". Разницу между числом спиленных и посаженных деревьев (800 штук) компенсируют массовой посадкой кустов. В общей сложности в Барнауле должно появиться 1,9 тыс. новых деревьев и кустов.

Массовая вырубка деревьев вызвала недовольство горожан. 28 августа они выйдут на митинг.

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