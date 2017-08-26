Какие деревья спиливают в Барнауле: фото мэрии и горожан демонстрируют разную картину

Администрация Барнаула опубликовала фотографии старых и аварийных тополей, кленов и, яблонь, которые спилили на улицах Короленко, Никитина и Деповской.
В то же время пользователи форума skyscrapercity.com выкладывают фотографии пней и стволов попавших под снос деревьев с тех же улицах и отмечают, что никакой трухи на срезе не видно.
Напомним, до конца года администрация планирует вырубить 1,6 тыс. деревьев на 15 участках города. Тендер на спил деревьев и посадку 800 новых с начальной стоимостью 32,7 млн рублей выиграл МУП "Горзеленхоз". Разницу между числом спиленных и посаженных деревьев (800 штук) компенсируют массовой посадкой кустов. В общей сложности в Барнауле должно появиться 1,9 тыс. новых деревьев и кустов.
Массовая вырубка деревьев вызвала недовольство горожан. 28 августа они выйдут на митинг.
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