Какие деревья спиливают в Барнауле: фото мэрии и горожан демонстрируют разную картину

Спиленные деревья. Фото мэрии. Фото: barnaul.org. Спиленные деревья. Фото мэрии. Фото: barnaul.org. Спиленные деревья. Фото мэрии. Фото: barnaul.org. Спиленные деревья. Фото мэрии. Фото: barnaul.org. Спиленные деревья. Фото мэрии. Фото: barnaul.org. Спиленные деревья. Фото мэрии. Фото: barnaul.org. Спиленные деревья. Фото мэрии. Фото: barnaul.org. Спиленные деревья. Фото мэрии. Фото: barnaul.org. Спиленные деревья. Фото мэрии. Фото: barnaul.org. Спиленные деревья. Фото мэрии. Фото: barnaul.org. Спиленные деревья. Фото мэрии. Фото: barnaul.org. Спиленные деревья. Фото мэрии. Фото: barnaul.org.

В то же время пользователи форума skyscrapercity.com выкладывают фотографии пней и стволов попавших под снос деревьев с тех же улицах и отмечают, что никакой трухи на срезе не видно.

Напомним, до конца года администрация планирует вырубить 1,6 тыс. деревьев на 15 участках города. Тендер на спил деревьев и посадку 800 новых с начальной стоимостью 32,7 млн рублей выиграл МУП "Горзеленхоз". Разницу между числом спиленных и посаженных деревьев (800 штук) компенсируют массовой посадкой кустов. В общей сложности в Барнауле должно появиться 1,9 тыс. новых деревьев и кустов.

Массовая вырубка деревьев вызвала недовольство горожан. 28 августа они выйдут на митинг.