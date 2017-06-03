Какие льготы положены "афганцу"?

В соответствии с постановлением администрации Алтайского края ветераны боевых действий относятся к категориям граждан, имеющим право на участие в программе "Жилье для российской семьи" и приобретение жилья экономического класса.

Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, вставших на учет в качестве нуждающихся до 1.01.2005, осуществляется в форме субсидий на приобретение (строительство) жилья на основании списков, представленных органами местного самоуправления. Ветераны боевых действий, вставшие на учет после 1.01.2005, обеспечиваются жильем в соответствии с жилищным законодательством РФ.

Согласно ФЗ "О ветеранах" для этой категории предусмотрены ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) взамен ряда льгот. Кроме того, ветераны боевых действий имеют право на получение набора социальных услуг, в который входят обеспечение бесплатной путевкой на санаторно-курортное лечение (при наличии медицинских показаний), бесплатное обеспечение лекарствами (по рецептам врача), бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Услуги, входящие в соцпакет, можно получать как в натуральном выражении, так и в денежном.

Ветеранам боевых действий предоставляется компенсация расходов на оплату жилых помещений в размере 50% за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, исходя из занимаемой общей площади (в коммунальных квартирах — занимаемой жилой площади), а также взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от жилищного фонда, а также членам семей ветеранов боевых действий, совместно с ними проживающих.

Предоставление компенсации расходов на оплату коммунальных услуг (отопление, электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, газоснабжение) ветеранам боевых действий не предусмотрено.

Также ветераны боевых действий включены в федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи и могут приобрести проездной билет стоимостью 300 рублей, дающий право на льготный проезд на муниципальных маршрутах регулярных перевозок автотранспортом и городским электротранспортом.