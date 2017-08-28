Какие офисные детали создают имидж компании. Фото: архив компании PROrezz. Какие офисные детали создают имидж компании. Фото: архив компании PROrezz. Какие офисные детали создают имидж компании. Фото: архив компании PROrezz. Какие офисные детали создают имидж компании. Фото: архив компании PROrezz. Какие офисные детали создают имидж компании. Фото: архив компании PROrezz. Какие офисные детали создают имидж компании. Фото: архив компании PROrezz. Какие офисные детали создают имидж компании. Фото: архив компании PROrezz.

Дизайнеры агентства PROrezz помогут разработать оригинальный дизайн визитной карточки за короткий срок. Глянцевое или матовое ламинирование, покрытие фольгой или дизайнерские материалы оригинально смотрятся на визитке. Чтобы подчеркнуть высокий статус ее владельца, дизайнеры используют специальные материалы — картон с перламутровым, силиконовым или металлическим покрытием.

Календари — это еще один яркий элемент имиджа. Они помогают сотрудникам компании спланировать свою работу, дополняют фирменный стиль организации и позволяют выглядеть образцово в глазах клиентов. А также это отличный подарок для партнёров по бизнесу.

Настольные календари используют также для продвижения бренда компании. Оригинальные настенные календари украшают любое помещение. Специалисты агентства PROrezz подберут высококачественные изображения и разработают индивидуальный дизайн календарей. Размер настенного календаря может быть любым. Креативно смотрятся настенные календари, напечатанные на холсте с деревянным подрамником.

Карманные календари – это своего рода полезная визитка организации. Визитка с напечатанным календарем на обратной стороне имеет все шансы задержаться в бумажнике ее обладателя на целый год. Такие календари подойдут не только для сотрудников компании, но и садоводов, организаторов концертов и торжеств, репетиторов, студентов и многих других.

Буклеты с информацией о компании могут быть отличным дополнением в приемной или комнатах ожидания наряду с журналами и свежими газетами. Буклеты можно раздавать на улице и распространять по почтовым ящикам, чтобы привлечь клиентов и рассказать о продвигаемой услуге. В отличие от простой листовки, одностраничный буклет выглядит более привлекательно и эстетично. Дизайнеры делают макет буклетов с учетом всех мелочей, чтобы после печати и фальцовки он выглядел идеально.

В компании PROrezz помогут создать фирменный стиль для вашей организации. И воплотить его не только в визитках, календарях, блокнотах, магнитах, фирменных бланках, брендированных пакетах менеджера, но и в интерьере офиса.

Получить консультацию, рассчитать и оформить заказ можно в офисе, по почте или по телефону: ул. Деповская, 7, офис 114 (первый этаж), print@prorezz.ru, +7 (3852) 50-32-88

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