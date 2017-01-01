Садоводы выбирают семена уже в феврале. Что лучше: сортовые или гибридные

Некоторых слово гибрид даже пугает, считают, будто это что-то полученное искусственным путем, а все ненатуральное вызывает недоверие.

Более подкованные объясняют, что сортовые овощи вкуснее, а гибрид хорош урожайностью. Если большая семья много заготавливает на зиму, то, конечно, лучше садить гибридные. Они, кстати, и выносливее сортов: устойчивее к заболеваниям и менее зависимы от природных условий.

Сорт передает свойства по наследству

Сорт — это группа культурных растений, выведенная путем селекции (другими словами, контролируемого отбора). Она имеет постоянные закрепленные признаки, которые отличают эту группу от других растений того же вида. И признаки эти передаются по наследству. Приведем простой пример: селекционеры скрестили в лаборатории два сорта помидоров и добились, что плоды нового томата стали желтого цвета.

Потомство первых желтых помидоров, а потом их "внуки", "правнуки" и последующие "поколения" тоже продолжают оставаться желтыми. Значит, можно говорить о новом сорте. Конечно, такое объяснение ученому-селекционеру может показаться упрощенным, но нам важно понять принцип. И на самом деле один сорт может обладать гораздо большим числом отличительных признаков. Внутри сорта сохраняются улучшенные в результате селекции цвет, вкус, размеры, форма, урожайность и даже запах.

Гибрид дает хороший урожай

Чтобы понять, что же такое гибрид и чем он отличается от сорта, еще раз обратимся к селекционерам. В ходе очередного эксперимента они скрестили два разных сорта помидоров, и плоды нового урожая получились невероятно больших размеров, совершенно не характерных для томатов. На первый взгляд, можно говорить об удачном результате: ведь чем крупнее плоды, тем лучше. Однако на следующем этапе эксперимента потомство гигантских помидоров утратило это выдающееся качество своих "родителей": плоды уродились самыми обыкновенными, а у некоторых экземпляров даже худшими по всем параметрам. Нередко получить потомство и вовсе невозможно, потому что семена не вызревают. Успех с выращиванием огромных помидоров можно повторить, только если снова скрестить два исходных сорта.

Таким образом, гибриды – это группа растений, обладающая выдающимися характеристиками, которые получены в результате скрещивания разных сортов. Гибриды в отличие от сортов не могут передавать эти признаки по наследству и чаще вообще не способны к размножению. Этим объясняется и более высокая цена гибридов по сравнению с сортовыми растениями: гибрид приходится выводить каждый год заново, используя исходные сорта.

Если на пакетике с семенами стоит пометка F1, значит, это гибрид. Иногда можно увидеть пометку F2 или F3. Так обозначают гибриды второго и третьего поколений, то есть семена "детей" и "внуков" гибридов. Надо понимать, что с каждым поколением качества таких растений снижаются, поэтому лучше воздержаться от покупки семян.