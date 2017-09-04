Какие татуировки популярны в Барнауле и какими они станут в будущем

Татуировки в Барнауле. Фото: из личного архива мастеров. Татуировки в Барнауле. Фото: из личного архива мастеров. Татуировки в Барнауле. Фото: из личного архива мастеров. Татуировки в Барнауле. Фото: из личного архива мастеров. Татуировки в Барнауле. Фото: из личного архива мастеров. Татуировки в Барнауле. Фото: из личного архива мастеров. Татуировки в Барнауле. Фото: из личного архива мастеров. Татуировки в Барнауле. Фото: из личного архива мастеров. Татуировки в Барнауле. Фото: из личного архива мастеров. Татуировки в Барнауле. Фото: из личного архива мастеров. Татуировки в Барнауле. Фото: из личного архива мастеров. Татуировки в Барнауле. Фото: из личного архива мастеров. Татуировки в Барнауле. Фото: из личного архива мастеров. Татуировки в Барнауле. Фото: из личного архива мастеров. Татуировки в Барнауле. Фото: из личного архива мастеров. Татуировки в Барнауле. Фото: из личного архива мастеров. Татуировки в Барнауле. Фото: из личного архива мастеров. Татуировки в Барнауле. Фото: из личного архива мастеров. Татуировки в Барнауле. Фото: из личного архива мастеров. Татуировки в Барнауле. Фото: из личного архива мастеров. Татуировки в Барнауле. Фото: из личного архива мастеров. Татуировки в Барнауле. Фото: из личного архива мастеров. Татуировки в Барнауле. Фото: из личного архива мастеров. Татуировки в Барнауле. Фото: из личного архива мастеров. Татуировки в Барнауле. Фото: из личного архива мастеров. Татуировки в Барнауле. Фото: из личного архива мастеров. Татуировки в Барнауле. Фото: из личного архива мастеров. Татуировки в Барнауле. Фото: из личного архива мастеров. Татуировки в Барнауле. Фото: из личного архива мастеров. Татуировки в Барнауле. Фото: из личного архива мастеров. Татуировки в Барнауле. Фото: из личного архива мастеров. Татуировки в Барнауле. Фото: из личного архива мастеров. Татуировки в Барнауле. Фото: из личного архива мастеров. Татуировки в Барнауле. Фото: из личного архива мастеров. Татуировки в Барнауле. Фото: из личного архива мастеров.

Мультики и реальность

В татуировке есть различные стили и направления, но из всего многообразия мастера выбирают лишь несколько стилей для постоянной работы. Некогда распространенные варианты татуировок отходят на второй план, постоянно появляются новые, неизвестные ранее.

Мастер студии "Iron Sting" Анатолий Легкий считает, что сегодня наиболее популярен реализм (направление, котором мастер старается воссоздать рисунок на коже максимально фотореалистично) и нью скул, для которого характерны динамика композиции, использование контуров различной толщины, ярких красок и цветовых переходов между ними.

Анатолий Легкий,

мастер студии "Iron Sting":

Реализм - это стиль, у которого всегда будет художественная ценность, независимо от тренда и моды. Нью скул последние года три набирает популярность, появляется множество вариаций исполнения, каждый новый сильный мастер приносит в него что-то свое.

По мнению Наталии Ли, работающей в студии "KARMA TATTOO", в основном сейчас выбирают реализм, графику, в которой рисунок состоит из четких линий, и нео-традишнл, по специфике изображения близкий к граффити за счет своей "мультяшности". Алина Евгеньева, мастер "домашней татуировки", уверена, что сегодня популярна андеграундная татуировка, так называемая "чернуха", выполняемая в домашних условиях.

Алина Евгеньева,

мастер "домашней татуировки":

Как-то раз била девочке на внутренней части руки. Работать машинкой там очень неудобно, к тому же рука была "полненькая", так скажем. Кожу растягивать трудно, следовательно, контуры получились кривые. После этого она писала, что хочет умереть. Надеюсь, не из-за меня.

Всё чёрное

Александр Рожнов, один из основателей "Pixel TATTOO CLUB", считает наиболее популярными черно-белые работы с изображением тигров, львов и волков. Люди ассоциируют себя с животными. Опытные мастера, по заверению Александра, не просто копируют изображение, а работают над эскизом, чтобы максимально передать идею и посыл посредством татуировки.

Михаил Бутаков,

мастер студии "Розочка":

В более искушенной среде сейчас набирают популярность лаконичные и менее красивые в обыденном понимании стили - примитивная графика, блэкворк - стиль, в котором большие площади просто закрашиваются черным цветом, и всякие концептуальные татуировки.

"Реализм - это стиль на века, он будет выглядеть круто и в 20 лет и в 40, и в 60", - уверена Анна Карпова из студии "ALTAY TATTOO COLLECTIVE".

Hand poke и яркие краски

Каждый из мастеров имеет собственное мнение на развитие культуры татуировок в дальнейшем. По мнению Анатолия Легкого, определенный стиль завоевывает популярность в зависимости от того, что клиенты видят на телах своих кумиров.

Анатолий Легкий,

студия "Iron Sting":

Некоторое время назад пошла мода на hand poke, где работа ведется исключительно иглой без машинки, и в котором я вообще не вижу никакой изюминки. Но то, как на татуировку смотрит мастер и клиент, абсолютно разные вещи.

Наталия Ли говорит о популярности домашних татуировок и том, что этот стиль все больше набирает обороты. При этом мастер надеется, что в будущем количество "домушников" и неквалифицированной конкуренции все-таки уменьшится. Алина Евгеньева уверена, что в скором времени наиболее популярны будут нео-традишнл и реализм с добавлением ярких ненатуральных красок и графики.

Змея на веточке

Александр Рожнов делает ставку на то, что в будущем будет востребовано сведение и исправление старых татуировок, утративших свою актуальность

"Самое серьезное перекрытие - это маскировка шрама, - рассказывает Александр. - Его делала моя супруга. Где-то на дому взрослый мужчина сделал некачественную татуировку, которую, естественно, через некоторое время захотел свести. Пришел в клинику, где ему провели сеанс лазерного удаления, после которого нога заживала больше полугода: ему просто сожгли кусок плоти.

На перекрытие потребовалось три-четыре сеанса из-за того, что клиент постоянно уходил недовольный. Сперва он хотел черно-белую змею на веточке, потом уже цветную, потом на ней было много чешуек, потом зуб нужно было на 2 миллиметра сместить, якобы он неестественный.

Когда обычные сеансы кончились, он стал ходить чуть ли не каждую неделю на коррекцию минут по 20. И вот, казалось бы, все его желания были воплощены, как он принимает решение добавить к змее яблоко и заново перекрасить ее в другие цвета. Все, кто это видел этот процесс, были в шоке. В итоге после этого он стал постоянным клиентом и сделал весь "рукав".

Дорого. Долго. Больно

Михаил Бутаков считает, что ближайшие серьезные изменения затронут культуру только через 10-15 лет, когда в обиход войдут тату-принтеры. Лет через 200, по мнению мастера, татуировки обретут движущиеся изображения и смогут перемещаться по телу.

Анна Карпова,

студия "ALTAY TATTOO COLLECTIVE":

В будущем на теле можно будет увидеть еще более реалистичные изображения, чем на холстах. При этом я надеюсь, что в ближайшие годы процесс нанесения татуировки станет более комфортным и безболезненным, не в ущерб качеству.

Стоимость татуировок может сильно отличаться в зависимости от известности мастера, скорости его работы и изначальной цены расходных материалов. В среднем цена за один сеанс в Барнауле колеблется в пределах 3-4 тысяч рублей.

Количество сеансов индивидуально для каждого рисунка, но чем изображение сложнее, тем больше времени потребуется для переноса на кожу.

Время, отведенное на сеанс, определяет сам мастер в зависимости от особенностей кожи клиента и выбранного им эскиза. Как правило, один сеанс длится около 5 часов, в единичных случаях время нанесения татуировки может доходить до 10 часов.

Артём Гусельников