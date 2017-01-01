Каким материалом лучше отделать фасады кухонного гарнитура

Ассортимент средств отделки, как говорится, на любой вкус: бумажно-смоляные и полимерные пленки, декоративные бумажно-слоистые пластики, натуральный и искусственный шпон дерева, а также краски, эмали, лаки. Посмотрим на их особенности.

Шпон. Это тонкий слой древесины, от 0,6 до 3 мм. На плиты, облицованные шпоном, обязательно наносят защитное лаковое покрытие. Фасады, отделанные шпоном, понятно, дешевле, чем выполненные из массива дерева, зато менее капризны в эксплуатации, а внешне сохраняют тепло и фактуру натурального дерева. Чаще всего в рамочных (филенчатых) фасадах для облицовки рамки используют натуральный шпон. На отделку цельных (прямых) фасадов обычно идет искусственный.

Бумажно-слоистые пластики делятся на два вида: HPL – ламинат высокого давления (толщиной 0,3 – 2 мм и более), отличающийся высокой износостойкостью; CHL – ламинат низкого давления (толщиной 0,15 – 1,2 мм). Такие фасады имеют богатейший выбор цвета, с них легко удалять пыль, грязь, жирные пятна. Они обладают высоким уровнем прочности, не выгорают под солнечными лучами и способны прослужить многие годы. Так что приобретение комплекта эконом-класса с фасадами, облицованными пластиком, станет вполне рациональным подходом к обустройству кухни.

Акриловый пластик считается достойной альтернативой лакированию. В одних случаях он имеет уникальную степень глянца, насыщенный цвет, идеально ровную поверхность. В других – матовую бархатистую поверхность с эффектом "сатин", приятную на ощупь. Комплекты с такой отделкой фасадов обычно рекомендуют семьям с маленькими детьми или аллергиками либо таким, где хозяйкам приходится много готовить. Гарнитуры красивы, практичны и абсолютно безвредны для здоровья домочадцев. Пластик ударопрочен, устойчив к царапанью, не боится контакта с водой. Но воздействия абразивных моющих средств однозначно не любит.

Пленочные материалы. Главным образом это пленки на основе поливинилхлорида (ПВХ), реже – полистирола, акриловых полимеров и др. Преимущество полимерных пленок – возможность облицовки профильных изделий. К недостаткам можно отнести низкую теплостойкость и не лучшие физико-механические характеристики покрытия. Фасады, декорированные пленками, привлекают оптимальным соотношением цены и качества.

Лак. Лакирование крашеных поверхностей в мебельном производстве известно давно. Лак – прочный гигиенический материал с отличными эксплуатационными характеристиками, повышающими потребительские качества изделия. Чем больше слоев лака (минимум четыре), тем прочнее и дороже отделка. Для фасадов из MDF и массива дерева применяют лаки: матовый, структурный, зеркальный, высокоглянцевый (один из самых дорогих). Кухни, выполненные в глянцевом лаке, – символ успешности хозяев. Однако, выбирая глянцевую кухню, следует помнить, что все блестящее требует особого ухода. И если в семье есть маленькие дети, лучше приобрести более практичный вариант.

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